В "ЛДНР" предложили провести встречу Нормандского формата с участием Луганска, Донецка и США

Власти самопровозглашенных "ЛДНР" выступили с предложением провести новую встречу на уровне советников глав государств Нормандского формата, на которой помимо Украины, России, Франции и Германии могут выступить представители Луганска, Донецка и США.

Цель такой встречи - перезапуск переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Официальные предложения о проведении такого формата за подписью полномочных представителей ОРДО и ОРЛО (ОРДЛО - Ред.) в Контактной группе переданы заместителю руководителя администрации президента РФ Дмитрию Козаку и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой ознакомить всех потенциальных участников встречи и инициировать ее проведение", - заявил представитель "ЛНР" в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник.