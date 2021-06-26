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Генеральный консул Турции, который заразился коронавирусом умер в Санкт-Петербурге

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о смерти генерального консула республики в Санкт-Петербурге Мехмета Ферхана Йорулмаза.

Об этом глава внешнеполитического ведомства написал 5 июля в своем Твиттере.

"Сегодня скончался наш уважаемый коллега, генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. Выражаю соболезнования его семье", - говорится в посте Чавушоглу в микроблоге. О причине смерти дипломата министр ничего не сообщил.

Йорулмаз родился в 1964 году. Генконсулом Турции в Петербурге его назначили недавно - в октябре 2020 года. 

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, консул, Турция, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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