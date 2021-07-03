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Итог выступлениям сборной Украины по футболу на четырех крупнейших турнирах подвели в УАФ

Сборная Украины с 1991 года выступала в совокупности на четырех международных футбольных турнирах уровня чемпионатов мира и Европы.

В частности, в финальной части одного ЧМ и трех Евро.

При этом дважды наши футболисты финишировали в восьмерке лучших команд турнира. Это было на ЧМ-2006 и на Евро-2020, вспоминает пресс-служба УАФ (ФФУ). дважды украинская команда завершила свои выступления на стадии группового турнира.

Итог выступлениям сборной Украины по футболу на четырех крупнейших турнирах подвели в УАФ

На этих соревнованиях сборная Украины провела 16 игр, в которых одержала пять побед, один раз сыграла вничью (после чего выиграла в серии пенальти) и десять раз уступила.

При этом атакующий полузащитник нашей команды Андрей Ярмоленко записал на свой счет после Евро-2020 (2021) уже 99 проведенных игр в сине-желтой футболке. По этому показателю Ярмоленко вышел на чистое четвертое место в рейтинге всех футболистов сборной Украины и стоит на пороге гроссмейстерского результата в 100.

Пока что таким достижением могут похвастаться лишь три футболиста. Это:

  1. Анатолий Тимощук (144 игры)
  2. Андрей Шевченко (111)
  3. Руслан Ротань (100)

41-м в составе сборной Украины поединок с Англией стал для Сергея Сидорчука и Николая Матвиенко. Оба игрока догнали в этом рейтинге Руслана Малиновского, который находится на 30-й позиции среди всех футболистов нашей команды.

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