Мирный план для афганского правительства предложит Талибан

Движение "Талибан" планирует предоставить правительству Афганистана письменное предложение мира. Это должно произойти уже в ближайший месяц.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей исламской группировки.

Хотя передача афганской армии авиабазы Баграм прибавила обороты движению "Талибана", чтобы захватить контроль над новыми районами, лидеры" Талибана " возобновили длительные переговоры с представителями правительства Афганистана в столице Катара.

"Мирные переговоры и процесс будут ускорены в ближайшие дни ... и ожидается, что они войдут в важную стадию, естественно, речь пойдет о мирных планах", - заявил агентству официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид.

"Возможно, потребуется месяц, чтобы достичь той стадии, когда обе стороны поделятся своим письменным мирным планом. Хотя мы (Талибан) одержим верх на поле боя, мы очень серьезно относимся к переговорам и диалогу", - сказал он.