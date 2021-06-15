О самом сложном полете "марсианского вертолета" Ingenuity сообщили в NASA

Вертолет-дрон Ingenuity успешно совершил полет над поверхностью Марса, проведя ряд испытаний систем навигации и электросвязи.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) охарактеризовало этот полет как "самый сложный".

"Вертолет совершил девятый, самый сложный полет, развивая скорость в 5 м/с в течение 166.4 секунд", - говорится в сообщении лаборатории реактивного движения NASA в Twitter.

По замыслу инженеров, вертолет должен был пролететь 625 метров со скоростью 5 м/с, чтобы испытать навигационный алгоритм Ingenuity. Этот алгоритм позволяет Ingenuity определять, где она находится на траектории полета. Он был разработан для полета над плоской поверхностью, и не имеет конструктивных особенностей, позволяющих приспособиться к полетам над крутыми склонами и неровными поверхностями.

Также при приземлении аппарата проверялись возможности системы электросвязи, которая была создана с расчетом на то, что сигнал может быть передан, если на его пути "нет препятствий" на протяжении нескольких сотен метров, к передаче данных.

Напомним, вертолет Ingenuity является частью марсохода Perseverance, который прибыл на Марс в феврале 2021 года. Марсоход ведет наблюдение за испытаниями вертолета, передает на Землю данные, полученные в ходе испытательных полетов, а также фиксирует эти испытания со стороны.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.