Наказать нападавших на ЛГБТ-марш в Грузии призвали в Госдепе США

В Госдепе осудили нападение в Грузии на представителей ЛГБТ-сообщества и журналистов и призвали власти Грузии привлечь к ответственности нападавших.

Об этом глава пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс написал в своем Twitter

"Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, представителей сообщества и журналистов. Руководство Грузии и правоохранители должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию", — написал Прайс.