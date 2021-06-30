Спортивный мужчина с голым торсом стал вести прогноз погоды на полтавском телеканале

На кабельном телеканале poltavske.tv использовали уже довольно старую идею раздеть ведущих прогноза погоды.

Однако если на других каналах обычно ставят перед камерами раздетых девушек, то полтавчане решили показать по всей красе молодого человека.

Судя по подписи к видео, с кандидатом в ведущие на телеканале еще окончательно не определились.

"...Было бы нечестно, если бы погоду вели только девушки, согласитесь? Поэтому мы в поисках идеального кандидата на роль ведущего прогноза погоды на PTV. Двое ребят уже попробовали свои силы. Но мы не останавливаемся и продолжаем поиски. А прямо сейчас смотрите погоду от Олега Килюшика. Он просто мечтает быть ведущим и готов на все, чтобы радовать вас прогнозом погоды с экранов телевизоров", - говорится в тексте.

Примечательно, как на канале решили проблему крепления микрофона: его просто приклеили скотчем к плечу фигуристого блондина.

На канале уверены, что его прогнозы погоды смотрят не только в Полтаве, а и по всей Украине.

"Ведущих узнают на улицах, просмотры в YouTube набирают десятки тысяч и уже даже появляются преданные фанаты, которые с нетерпением ждут новые выпуски", - заявили в телекомпании. Правда, число просмотров в этом утверждении существенно завышено: у прогноза на 6 июля за девять часов с момента публикации их набралось всего 476.