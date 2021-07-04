В Харькове СБУ просит жителей передвигаться по городу с документами из-за "приближенных к реальным" учений

Во вторник, 6 июля, в Харькове и Харьковской области проходят плановые антитеррористические учения СБУ.

Они будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Управления СБУ в Харьковской области.

"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - сообщили в спецслужбе.

Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможна проверка документов граждан, досмотр автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит жителей региона иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека", - рассказали в СБУ.