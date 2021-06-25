В связи с резким скачком цен на билеты и закрытым авиасообщениям участники Олимпиады в Токио столкнулись с проблемами

Спортсмены, которые намеренны участвовать в Олимпийских играх в Токио, столкнулись с рядом проблем.

В частности, основная их них заключается в том, что билеты на самолеты в связи с пандемией сильно взлетели, а многие страны закрыли авиасообщение.

Об этом говорится в статье японской газеты Japan Times.

На соревнованиях, которые начнутся уже 23 июля, ожидают около 11 000 спортсменов из более чем 200 стран.

Для сотен официальных лиц-организаторов Олимпийских игр, которые ожидают старта Игр в Токио всего за 18 дней, "это большая головная боль".

"Путешествие - определенно серьезная проблема. Fiji Airways в настоящее время не выполняет коммерческих рейсов, поэтому мы планируем грузовой рейс", - сказала Лоррейн Мар, глава Ассоциации спорта Фиджи и Национального олимпийского комитета.

В статье добавили, что другим командам нужно "проехать тысячи миль в неправильном направлении", прежде чем отправиться в Японию.

Ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс также столкнулась с рядом проблем, чтобы добраться до Токио.

"У меня ямайский паспорт, поэтому мне еще труднее путешествовать", - сказала она.

Для 34-летней спортсменки поездка составляет почти 13 000 километров. Фрейзер-Прайс ожидает, что из своего дома в Кингстоне она отправится в Майами, а затем в Лондон, чтобы успеть на стыковочный рейс в Токио. Поскольку из-за пандемии тарифы на билеты выросли, самый дешевый рейс из Кингстона в Токио в эконом-классе стоит почти 5000 долларов.

Между тем, бразильская делегация - большая группа из почти 300 спортсменов, соревнующихся в таких соревнованиях, как фехтование, скейтбординг, стрельба, плавание и гимнастика, была вынуждена с трудом попасть на рейсы Deutsche Lufthansa AG после того, как ее первоначальный перевозчик Air Canada отменил рейсы, которые могли бы занять команда через Торонто.

"Из-за пандемии нам пришлось внести некоторые необходимые изменения, которые потребовали творческого подхода", - сказал президент Олимпийского комитета Бразилии Пауло Вандерли Тейшейра, добавив, что даже доставка спортивного инвентаря в Токио была "настоящей военной операцией.

"У нас также было несколько сюрпризов по поводу авиабилетов. Например, у нас был контракт с авиакомпанией, и мы уже заплатили 80%, но они изменили свой маршрут и аннулировали", - сказал Тейксерия. По его словам, полеты Lufthansa через Франкфурт обходятся дороже, но, по крайней мере, команда может забрать в пути некоторых из своих спортсменов, которые тренируются в Европе.