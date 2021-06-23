Почему власти передумали отменять украинизацию фильмов и сериалов с 16 июля

Президентская фракция “Слуги народа” в Верховной Раде оставила попытки отменить или хотя бы отложить украинизацию фильмов, сериалов и концертов.

Как сообщили сами "слуги", монобольшинство не будет предлагать перенести срок внедрения этой нормы, которая должна вступить в силу 16 июля.

При том что в профильной индустрии нововведение встречают в штыки, так как оно наносит серьезный удар по украинскому телевидению и кинопродакшену. Представителям “Квартала 95”, которые из этих кругов перешли во власть, ситуацию объяснять не нужно.

И все же "Слуги народа" сдали назад.

Почему - разбиралась “Страна”.

Попытки были, но без результата

Мы писали, что в монобольшинстве хотели отложить вступление в силу нормы закона о тотальной украинизации, которая обязывает украинские телеканалы озвучивать или дублировать все фильмы и сериалы, включая советские, по-украински.

Отличаются эти подходы тем, что озвучка означает запись поверх приглушенного оригинального звучания реплик и диалогов на своем языке, а дубляж - это полная замена речевой части фильма украинскими переводом.

На подготовку к переходу давалось два года, однако, по всей видимости, в кино- и телепроизводстве надеялись, что отсрочка будет продлена или от идеи вовсе откажутся. Главная причина - огромные затраты на адаптацию телепродукта, которые ослабленная “карантинными” потерями индустрия не потянет. Многие полнометражные фильмы и сериалы до сих пор снимаются в Украине на русском языке. Так выгоднее, ведь их часто продают по всему СНГ, прежде всего в Россию.

Но даже не это является главной проблемой.

"Основное негативное последствие нормы, которая вступит в силу с 16 января, это потеря украинскими телеканалами аудитории. Общая аудитория украинского ТВ падает все последние годы. Отчасти это общемировой тренд - люди, особенно молодое поколение, все меньше и меньше смотрят телевизор. Но в Украине этот процесс был серьезно усилен и ускорен политикой украинизации, проводимой после 2014 года. Это побудило часть аудитории переключиться на российские телеканалы через спутник или интернет. А если еще и фильмы, включая советские, начнут дублировать на украинском - то это будет еще больший отток. И очень сильный удар в целом по украинскому телевидению", - говорит "Стране" топ-менеджер одного из крупных украинских телеканалов.

По всей видимости, настроения этих кругов передались выходцам из творческой студии “Квартал 95”, которые во главе с президентом Владимиром Зеленским составляют костяк властной команды. Тем более бывшие коллеги президента продолжают производить русскоязычный телепродукт, который через посредников покупают ведущие российские телеканалы.

Поэтому особого удивления не вызвала законодательная инициатива депутатов от СН Евгении Кравчук и Никиты Потураева. В проекте №5554 они предложили отсрочить введение украинизаторских требований из-за “негативного влияния карантина на деятельность теле- и кинопроизводителей” на два месяца после прекращения карантина из эпидемии коронавируса, а он пока регулярно продлевается.

Против законопроекта сразу же выступили сторонники украинизации, которые ожидаемо увидели в нем “зраду”. Под негодующие крики первая попытка внести №5554 в повестку дня работы Верховной Рады 1 июня провалилась.

Однако успешной была вторая попытка 15 июня.

Тем не менее, “слуги народа” сдали назад, отказавшись от рассмотрения законопроекта. Не стали они проводить эти поправки и через законопроект №4107 “Об обеспечении независимости Нацсовета по вопросам телерадиовещания”. Проект рассматривался во втором чтении, достаточно было одного голосования за саму поправку и другого - за документ в целом.

Это выгодно отличало этот путь от долгой работы над законопроектом №5554, которая ждала его авторов, решись они бороться за проект.

Но националисты подняли новую волну "зрады" и, по итогу, закон о Нацсовете парламент принял 17 июня без поправки по дубляжу.

Почему сдали назад

Возвращаться к этой теме “слуги народа” не намерены.

“Законопроекты относительно переноса (вступления в действие украинизаторской нормы для телевидения - Ред.) Радой рассматриваться не будут”, - сообщила народный депутат Евгения Кравчук (СН) “Стране”.

При этом она напомнила, что штрафы для нарушителей этой нормы, которые будет накладывать уполномоченный по защите государственного языка, станут возможны только с 16 июля 2022 года.

Судя по всему, аргументом о штрафах “через год” власть намерена отбиваться от недовольных.

“У индустрии есть время подготовиться. Мы это говорим всем, и вроде бы эмоции подуспокоились. Тема отходит на задний план”, - утверждает собеседник в руководстве фракции СН.

По словам коллеги Кравчук по фракции, народного депутата Максима Бужанского, который неоднократно пытался внести изменения в закон о тотальной украинизации, не исключено, что за год до вступления в силу нормы о штрафах, ее все же попытаются откатить.

"Например, попытаются через любой другой закон подать правку, что каналы штрафует не уполномоченный, а Нацсовет по вопросам телерадиовещания. А он не будет штрафовать. Им некуда спешить, штрафы вступают в силу через год", - считает Бужанский.



По другой версии, команда Зеленского, сдала назад из-за давления националистов, а конкретно - партии Порошенко, с которой "слуги" сейчас конкурируют за промайдановского избирателя.

“На отсрочке настаивали в Офисе президента, учтя просьбы телеиндустрии. Но из-за шумихи - мол, Зеленский хочет производить свои сериалы дальше на русском языке - решили в интересах рейтинга выйти из этой истории”, - комментирует народный депутат от "Слуги народа", состоящий в “гуманитарном” комитете.

Эксперты полагают, что сдвигаясь по своей повестке все больше "вправо" - в националистическую нишу, Зе-команда все меньше заинтересованы в каких-то шагах, которые бы работали на укрепление позиций партии на юго-востоке. Даже в случае, если они объективно необходимы для целых секторов экономики (в случае с нормой по фильмам и сериалам - для телевидения и кинопродакшена).

“Они (власть - Ред.) побоялись таким образом подыграть Порошенко и другим своим конкурентам на правом фланге, которые, конечно, использовали бы эту ситуацию для атак”, - комментирует политолог Руслан Бортник.

При этом он допускает, что власть будет использовать против украинизаторской нормы бюрократические методы, “не вызывая хайпа”.

“Можно же иной раз не дать ситуации дойти до выписывания штрафов. "Мовный" уполномоченный вряд ли откажется прислушаться к мнению власти по этому поводу”, - полагает Бортник.

Кроме того, не исключено, что заинтересованность выходцев из “Квартала 95” к теме фильмов сильно преувеличена.

“Доходы от кино- и телепродукции по сравнению с доходами, которая генерирует сама власть, несущественны”, - полагает Бортник.