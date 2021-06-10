В Беларуси запретили вещание телеканалов KVARTAL TV и UAТV

Основанием для принятия решения, утверждают белорусские чиновники, стала "не заявленная при получении разрешений" реклама.

В Беларуси из-за нарушений в области рекламы запретили трансляцию двух украинских телеканалов – UATV и KVARTAL TV.

Как сообщает во вторник, 6 июля пресс-служба Министерства информации страны, аннулированы разрешения на вещание этих телеканалов в республике.

"Решением министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь двух иностранных телепрограмм UATV и KVARTAL TV", – сказано в сообщении.

В ведомстве объяснили, что основанием для принятия данного решения стало "нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ".

"В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", – сообщили в министерстве.