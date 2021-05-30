JBL Ukraine показала карту Украины без Крыма и Донбасса

Компания-производитель колонок угодила в скандал, опубликовав в Instagram карту Украины без Крыма и Донбасса.

Компания JBL Ukraine, известный производитель и дистрибьютор акустики с аудиотехникой, попала в громкий скандал в Сети, опубликовав карту Украины без оккупированных Крыма, Донецкой и Луганской областей. Карта была опубликована в Instagram.

В JBL спросили у Instagram-подписчиков, кто в каком городе живет. А пост сопроводили изображением карты Украины в цветах национального флага. Только на картинке отсутствовали аннексированный Крым, а также оккупированные восточные регионы Украины.

Пользователи отправили письма с жалобами в службу поддержки и написали десятки гневных комментариев. После чего сториз сомнительного содержания из профиля пропало, а на странице компании в соцсетях появилось сообщение о том, что проводится служебное расследование.

На следующий день в JBL Ukraine отчитались, что виновные найдены и уволены, а также извинились за ошибку.

"Компания ООО "Карма Диджитал ЛТД" признает ошибку своего бывшего сотрудника, которая произошла вчера в 23.30. Мы официально просим прощения перед всеми украинцами! Позиция компании неизменна: "Мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк — это территория Украины". Мы уже изменили состав команды, уволив людей, виновных в этом инциденте и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступку сотрудников", — сообщили в JBL Ukraine.

Картинку также заменили: теперь там Украины со всеми своими территориями.