Рядом с отделом полиции подо Львовом расстреляли человека

Подо Львовом неизвестный двумя выстрелами в спину убил 41-летнего местного жителя.

Трагедия произошла в центре города Стрый в ночь на понедельник, 5 июля. Местная полиция проводит спецоперацию по розыску стрелка и пока не комментирует случившееся. Об этом сообщает Zaxid.net.

По данным издания, расстрел местного жителя Ивана Гарбича произошел около полуночи на улице 1 ноября в нескольких метрах от полицейского отделения. Злоумышленник выпустил пули практически в упор, вероятно, из дробовика.

Мотив преступления правоохранителям пока не ясен. По данным местных СМИ, погибший мужчина не был женат, у него нет детей, известно, что он занимался мелкой торговлей.