Длительность действия ковид-сертификата в Украине Минздрав решил увеличить в два раза

Украинские ковидные сертификаты о вакцинации будут действительны на протяжении 12 месяцев, а не 180 дней, как ранее сообщали в министерстве здравоохранения.

Если человек переболел Covid-19, документ подтверждающий это будет действовать 6 месяцев.

Об этом в интервью ТСН, обнародованном во вторник, 6 июля, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"У каждого документа он (срок действия - Ред.) есть. Если говорить о вакцине, сейчас речь идет о том, что это год. Если мы говорим о факте выздоровления человека от Covid-19 - это полгода, ПЦР-тест - это 72 часа", - сказал Кузин.