В метро Киева девушка избила шлепнувшего ее по ягодице мужчину

В метро в Киеве миниатюрная девушка накинулась с кулаками и нецензурной бранью на плотного мужчину, который по ее словам, схватил ее за ягодицу.

Инцидент произошел на переходе между станциями "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта". По словам очевидцев, мужчина, проходя мимо девушки, шлепнул ее по ягодице со словами "Какая ср@ка".

Растерявшаяся в первые секунды девушка быстро собралась с духом и бросилась вдогонку, желая ответить на "комплимент". Инцидент попал на видео, на котором можно рассмотреть, что девушка, не стесняясь в выражениях, пыталась навешать обидчику пощечин и пару раз даже ударила его ногой.

"Кто ты такой, чтобы меня по ж@пе бить?" - с надрывом кричала девушка.

"Шалава, закрой пасть", - не оставался в долгу мужчина.

Тем временем к разборкам присоединилась другая девушка, которая также начала отвешивать пощечины обидчику первой. Какой-то парень попытался разнять эту схватку, но оказался бессилен.

В итоге обидчику девушки пришлось обороняться от нее шваброй, которую от стащил у уборщицы. Поэтому вскоре к конфликту примкнула и женщина в оранжевом жилете, пытаясь отвоевать свое орудие труда.

В результате девушки отобрали у злоумышленника швабру и руками и ногами затолкали обидчика на эскалатор, который увез его вниз.