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События Сегодня, 21:2727
В России ЕГЭ по всем предметам на высший бал сдал только один человек

В России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по четырем предметам на максимальную отметку в 400 баллов в 2021 году сдал всего один человек.

Высший балл по трем предметам, а в сумме 300 баллов, получили на всю страну 16 человек, 200 баллов - 409 школьников.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

"Данные о результатах ЕГЭ-2021: 409 200-балльников, 16 300-балльников, один 400-балльник", - говорится в презентации.

Единственной школьницей в России, сдавшей ЕГЭ на 400 баллов, оказалась Алика Осадчая - выпускница лицея из Ростова-на-Дону. Она сдавала ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку.

По словам Музаева, он испытывал опасения за результаты ЕГЭ в 2021 году, однако они не подтвердились, так как средние баллы по многим предметам выросли.

А рекордсменка по баллам Алика Осадчая дала совет школьникам, как готовиться к ЕГЭ.

"Я бы посоветовала не только ответственно подходить к подготовке, но и ни в коем случае не медлить с началом изучения материала, поскольку он действительно обширный. Честно признаться, одного года даже не хватит, чтобы действительно хорошо освоить тот объем информации, который предполагается для сдачи экзамена. Поэтому всем выпускникам я советую не только ответственно подходить, но и возможно иногда какие-то испытывать лишения, избегать прогулок с друзьями или возможно пренебрегать дополнительным отдыхом, а вместо этого заниматься подготовкой", - сказала девушка.

В России основной период ЕГЭ в 2021 году проходил с 31 мая по 2 июля, дополнительный состоится с 12 по 17 июля.

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Теги: news, новости, Украина, Россия, ЕГЭ, 7dniv, 7dnivinfo  
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