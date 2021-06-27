Французского футболиста облила кислотой женщина, которая хотела украсть его ребенка

Нападающему футбольного клуба Франции "Лорьяна", 24-летнему Йоану Виссу женщина плеснула кислотой в лицо. После чего спортсмена госпитализировали с ожогами.

Об этом сообщает Get Football News France и L'Equipe.

Инцидент произошел в четверг. Женщина, у которой подозревают психические отклонения, пробралась в дом к футболисту с целью украсть младенца, которого недавно родила партнерша спортсмена.

Когда у нее это не получилось, она плеснула в лицо Йоану Виссу и скрылась. Футболиста доставили в больницу с ожогами лица и глаз, сможет ли он в дальнейшем продолжать спортивную карьеру на данный момент неизвестно.

Йоан Висса родился во Франции, выступает за сборную ДР Конго и был одним из лучших игроков "Лорьяна" в прошедшем сезоне.

Злоумышленницу арестовали спустя сутки. Она оказалась 32-летней женщиной, которая недавно пережила выкидыш, но боялась об этом сказать своему мужу (по другой версии - гражданскому мужу), а потому придумала историю, что не может видеться с ребенком по причине коронавирусных ограничений. Поэтому она решила украсть темнокожего ребенка и выдать его за своего.

После нападения на Висса она атаковала еще двух человек. Обязательным условием поиска был ребенок от смешанного брака (отец неродившегося ребенка нападавшей - ивуариец).

После того, как она облила кислотой футболиста, она притворилась социальным работником и вступила в контакт ещё с одной темнокожей парой. Женщине, которая недавно родила дочку, она назначила встречу, во время которой украла девочку и вылила кислоту в лицо ее матери.

Благодаря телефонным звонкам, которые злоумышленница сделала на стационарный телефон пары, полиция смогла выследить ее и арестовать. Младенец, месячная девочка, был найден живым и невредимым.

Продолжается расследование покушений на убийство, похищения людей, принудительного заключения и актов варварства.