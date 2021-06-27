 

Французского футболиста облила кислотой женщина, которая хотела украсть его ребенка

События Вчера, 22:2738
Французского футболиста облила кислотой женщина, которая хотела украсть его ребенка

Нападающему футбольного клуба Франции "Лорьяна", 24-летнему Йоану Виссу женщина плеснула кислотой в лицо. После чего спортсмена госпитализировали с ожогами.

Об этом сообщает Get Football News France и L'Equipe.

Инцидент произошел в четверг. Женщина, у которой подозревают психические отклонения, пробралась в дом к футболисту с целью украсть младенца, которого недавно родила партнерша спортсмена.

Когда у нее это не получилось, она плеснула в лицо Йоану Виссу и скрылась. Футболиста доставили в больницу с ожогами лица и глаз, сможет ли он в дальнейшем продолжать спортивную карьеру на данный момент неизвестно. 

Йоан Висса родился во Франции, выступает за сборную ДР Конго и был одним из лучших игроков "Лорьяна" в прошедшем сезоне.

Злоумышленницу арестовали спустя сутки. Она оказалась 32-летней женщиной, которая недавно пережила выкидыш, но боялась об этом сказать своему мужу (по другой версии - гражданскому мужу), а потому придумала историю, что не может видеться с ребенком по причине коронавирусных ограничений. Поэтому она решила украсть темнокожего ребенка и выдать его за своего.

После нападения на Висса она атаковала еще двух человек. Обязательным условием поиска был ребенок от смешанного брака (отец неродившегося ребенка нападавшей - ивуариец).

После того, как она облила кислотой футболиста, она притворилась социальным работником и вступила в контакт ещё с одной темнокожей парой. Женщине, которая недавно родила дочку, она назначила встречу, во время которой украла девочку и вылила кислоту в лицо ее матери.

Благодаря телефонным звонкам, которые злоумышленница сделала на стационарный телефон пары, полиция смогла выследить ее и арестовать. Младенец, месячная девочка, был найден живым и невредимым.

Продолжается расследование покушений на убийство, похищения людей, принудительного заключения и актов варварства. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Футболист, кислота, Франция, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Обвиняемый в хранении кокаина священник, в Афинах облил кислотой десять человек во время суда
Обвиняемый в хранении кокаина священник, в Афинах облил кислотой десять человек во время суда
27-июн-2021, 09:43
Член комитета ВР по правам человека обвинила семью из Нововолынска в развращении ребенка
Член комитета ВР по правам человека обвинила семью из Нововолынска в развращении ребенка
18-июн-2021, 16:18
После просмотра новостей женщина с подушкой и печеньем спряталась на дне колодца, откуда ее вытащили спасатели
После просмотра новостей женщина с подушкой и печеньем спряталась на дне колодца, откуда ее вытащили спасатели
7-июн-2021, 08:50
Собственных детей из-за
Собственных детей из-за "голосов в голове" убила женщина в США
16-мая-2021, 09:55
Во Франции полицейские застрелили женщину, которая бросилась на них с ножом
Во Франции полицейские застрелили женщину, которая бросилась на них с ножом
11-мая-2021, 08:49

Последние новости

Вчера, 2021-07-06
22:33
События
Автоматическое списание средств со счетов за долги. Какие банки задействованы и что это значит для украинцев
22:27
События
Французского футболиста облила кислотой женщина, которая хотела украсть его ребенка
21:27
События
В России ЕГЭ по всем предметам на высший бал сдал только один человек
19:53
События
В метро Киева девушка избила шлепнувшего ее по ягодице мужчину
19:37
События
Длительность действия ковид-сертификата в Украине Минздрав решил увеличить в два раза
18:17
Политика
Порошенко вызвали на заседание ВСК по делу "вагнеровцев"
18:07
События
Рядом с отделом полиции подо Львовом расстреляли человека
15:56
События
JBL Ukraine показала карту Украины без Крыма и Донбасса
15:50
События
В Беларуси запретили вещание телеканалов KVARTAL TV и UAТV
15:49
События
Ученые заявили что стрекозы могут исчезнуть
15:45
События
Почему власти передумали отменять украинизацию фильмов и сериалов с 16 июля
15:39
События
"Перший Незалежний" телеканал проведет трехдневный телемарафон в честь Дня Крещения Руси
15:27
Политика
В "Голосе" утверждают, что у Рудык нет гражданства США
12:52
Политика
Нардеп от "Батькивщины" предлагает разрешить иностранцам платно учиться в вузах на любом языке, кроме русского
12:50
События
В связи с резким скачком цен на билеты и закрытым авиасообщениям участники Олимпиады в Токио столкнулись с проблемами
12:46
События
В Харькове СБУ просит жителей передвигаться по городу с документами из-за "приближенных к реальным" учений
12:40
События
Спортивный мужчина с голым торсом стал вести прогноз погоды на полтавском телеканале
12:16
События
Наказать нападавших на ЛГБТ-марш в Грузии призвали в Госдепе США
11:00
События
О самом сложном полете "марсианского вертолета" Ingenuity сообщили в NASA
10:56
События
Мирный план для афганского правительства предложит Талибан

Новости ТОП-7

Новые подробности госпитализации певицы МакSим с коронавирусом узнали журналисты9711
Самый популярный миф о вакцине от коронавируса "Спутник V" развеял вирусолог4217
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 июля 20212680
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 июля 20212096
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 июля 20211569
Что известно о вакцине Janssen, которую одобрили в Украине533
Еще из одного соглашения СНГ окончательно вышла Украина422

Досуг

Все о трифале
Все о трифале
Трифалу можно заслужено считать королевой трав, поскольку аюрведические врачи ее используют уже более 1000 лет. Она базируется на трех компонентах: плодах амалаки, бибхитаки и харитаки, поэтому дословно трифала расшифровывается как «три плода».
Вчера, 20:5651
Может ли биткоин упасть до $10 тыс.?
Может ли биткоин упасть до $10 тыс.?
За последние пару недель стоимость популярных криптоактивов заставила трейдеров хорошо понервничать и пересмотреть отношение к выбранным цифровым валютам.
4-июл-2021, 20:13203
Американські технології успіху – в агробізнес Закарпаття
Американські технології успіху – в агробізнес Закарпаття
Безпрецедентна подія на факультеті міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету – стартує ПРАКТИЧНИЙ ПРОЄКТ для розвитку міжнародного бізнесу на Закарпатті.
4-июл-2021, 17:08220
Где купить качественную клюшку для гольфа
Где купить качественную клюшку для гольфа
Если вы заядлый гольфист или только осваиваете данный вид спорта, вопрос покупки клюшки для вас должен более чем актуальным.
3-июл-2021, 16:40293
Какой гепатит встречается наиболее редко?
Какой гепатит встречается наиболее редко?
Гепатитом называется группа заболеваний, выражающихся в воспалительном процессе в печени, имеющих вирусное, токсическое и аутоиммунное происхождение. Каждый тип и форма патологии имеет свои особенности и распространенность.
3-июл-2021, 10:44420
От чего зависит стоимость квартир в ЖК Киева
От чего зависит стоимость квартир в ЖК Киева
Покупка апартаментов — это ответственная задача, причем это касается не только расценок на жилплощадь, но и соответствия жилья вашим собственным предпочтениям. Существует множество факторов, которые следует учесть: первичный или вторичный рынок, планировка и метраж квартиры, а также
2-июл-2021, 18:30351

События

Автоматическое списание средств со счетов за долги. Какие банки задействованы и что это значит для украинцев
Автоматическое списание средств со счетов за долги. Какие банки задействованы и что это значит для украинцев
С 6 июля банки запустили процедуру автоматического списание денег со счетов должников.
Вчера, 22:3364
Французского футболиста облила кислотой женщина, которая хотела украсть его ребенка
Французского футболиста облила кислотой женщина, которая хотела украсть его ребенка
Нападающему футбольного клуба Франции "Лорьяна", 24-летнему Йоану Виссу женщина плеснула кислотой в лицо.
Вчера, 22:2739
В России ЕГЭ по всем предметам на высший бал сдал только один человек
В России ЕГЭ по всем предметам на высший бал сдал только один человек
В России Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по четырем предметам на максимальную отметку в 400 баллов в 2021 году сдал всего один человек.
Вчера, 21:2767
В метро Киева девушка избила шлепнувшего ее по ягодице мужчину
В метро Киева девушка избила шлепнувшего ее по ягодице мужчину
В метро в Киеве миниатюрная девушка накинулась с кулаками и нецензурной бранью на плотного мужчину, который по ее словам, схватил ее за ягодицу. Инцидент произошел на переходе между станциями "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".
Вчера, 19:5365
Длительность действия ковид-сертификата в Украине Минздрав решил увеличить в два раза
Длительность действия ковид-сертификата в Украине Минздрав решил увеличить в два раза
Украинские ковидные сертификаты о вакцинации будут действительны на протяжении 12 месяцев, а не 180 дней, как ранее сообщали в министерстве здравоохранения.
Вчера, 19:3768
Рядом с отделом полиции подо Львовом расстреляли человека
Рядом с отделом полиции подо Львовом расстреляли человека
Подо Львовом неизвестный двумя выстрелами в спину убил 41-летнего местного жителя.
Вчера, 18:0780
7 Днів