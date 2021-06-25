Автоматическое списание средств со счетов за долги. Какие банки задействованы и что это значит для украинцев

С 6 июля банки запустили процедуру автоматического списание денег со счетов должников.

"Страна" разбиралась, что это значит на практике и чем обернется для обычных украинцев.

По какому поводу могут арестовывать счета?

Систему автоматического ареста счетов изначально запускали под взыскание алиментов. Это было еще 16 апреля 2019 года: тогда Минюст утвердил под это приказ №1203/5. Но спустя два года, 23 марта 2021-го, он дополнил этот документ приказом №1061/5 и распространил автоматический арест на всё без исключения по постановлению суда.

Мартовский приказ №1061/5 вступил в силу 6 апреля 2021 года, и было отведено три месяца на его исполнение. Сегодня они истекли.

"Автоматический арест может касаться любого постановления суда. По любому поводу. И долгов по кредитам, и долгов за коммунальные услуги, и долгов по штрафу за нарушение ПДД, и долга по имущественному ущербу, когда вы, например, хотите взыскать с соседа ущерб за то, что он залил вашу квартиру и испортил вам ремонт. Неважно. Главное, чтобы было постановление о взыскании оговоренной суммы. На его основании выписывается исполнительный лист и начинается исполнительное производство. Раньше исполнители делали все вручную - искали по банкам счета ответчика и деньги на них, а теперь могут делать это очень быстро в автоматизированной системе", - объяснил "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

То есть наличие постановления суда - это обязательное требование. Без постановления суда никто не может ничего арестовать.

Если у человека возник долг, например, за коммунальные услуги, то ЖЭК не может подать заявление в банк и что-то списать. Нет. Он должен предоставить соответствующее постановление суда. Потом алгоритм действий такой:

Судебный исполнитель вносит в автоматизированную систему постановление суда и свой документ о начале исполнительного производства - о принудительном взыскании средств с человека.

Автоматическая система позволяет очень быстро выявить, в каких банках есть счет/счета человека. После чего происходит арест средств на счете/счетах - суммы, указанной в постановлении.

После ареста судебный исполнитель подает в банк платежное поручение о списании денег и банк их списывает.

"Арест счета автоматизирован и проводится в электронной системе, то есть не нужно писать писем и направлять их по почте. А вот платежка не автоматизирована, то есть ее нужно предоставить на бумаге, и только после этого она может быть исполнена. Или исполнитель (его помощник) привозит ее в банк, или присылает по почте. От этого зависит, как скоро произойдет списание денег и будет снят арест со счета. Обычно все занимает 1-3 дня", - рассказал "Стране" частный судебный исполнитель Андрей Авторгов.

После появления автоматизированной системы ареста счетов ею стали активнее пользоваться коммунальные предприятия.

"В некоторых регионах сообщали, что коммунальщики смогли выйти из убытков и заметно улучшить свой финансовый результат. Думаю, через какое-то время у газсбытов, водоканалов, теплоэнерго могут появиться постоянные договоры с частными судебными исполнителями или целые свои исполнительные службы, чтобы активнее взыскивать долги с людей", - допустил в беседе со "Страной" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Хотя сами исполнители говорят, что пока ЖЭКи и прочие коммунальные предприятия обращаются к ним не очень часто.

"Коммунальщики привлекают исполнителей для взыскания долгов, но в основном по крупным суммам, когда это уже хронические долги, накопленные годами, и когда истекает срок исковой давности - это три года. Не слышал, чтобы в суд бежали, когда человек на месяц-два просрочит платежку. Вот если долг большой, то идут в суд и получают постановление. А дальше все по правилам. Сначала ищут деньги на счетах, если не находят - пытаются арестовать имущество, а если его нет (недостаточно для покрытия долга) - получают решение суда о взыскании 20% с зарплаты, пенсии, стипендии. Такие случаи есть", - уточнил Андрей Авторгов.

Напомним, что постановления судов в Украине исполняет Государственная исполнительная служба и частные исполнители, которых в стране около 300 человек.

Какие банки автоматически арестовывают счета?

В апреле 2021 года, когда появился документ Минюста (приказ №1061/5), в автоматической системе ареста счетов было семь банков. Первым в нее включился государственный Приватбанк, а потом и его коллеги.

Но, как сегодня сообщили "Стране" в госпредприятии "Национальные информационные системы", которое курирует автоматическую систему арестов, сейчас в ней 12 банков из 73 действующих в стране:

"ТАСкомбанк"; Приватбанк; "Универсал Банк" ("Монобанк"); Банк "Окси"; Банк "Восток"; "Индустриалбанк"; "ПроКредит Банк"; Банк "Львов"; "Райффайзен Банк Аваль"; "Кредобанк"; "Конкорд Банк"; "ОТП Банк".

"Еще три банка на стадии подключения: "Идея Банк", "Агропросперис Банк" и "Мета Банк", - говорится в официальном ответе "Стране" от ГП "Национальные информационные системы".

Если у вас счета в этих банках и вы проиграли суд, то счета очень быстро найдут и арестуют деньги при принудительном взыскании.

Как арестовывают счета на практике?

Многие украинские банки долгое время практиковали тотальные аресты счетов. То есть арестовывали счет и все деньги на нем целиком. Из-за этого возникали проблемы и скандалы. Человеку арестовали не только 1,2 тыс. грн в уплату дорожного штрафа, которые он действительно должен, а весь счет, где может быть и 100 тыс. грн.

Банки так поступали не из вредности, а потому что не хотели руками перебирать все заявки на арест счетов. Работала автоматическая система. Чем больше банк по размеру и чем больше у него счетов - тем чаще возникали такие проблемы.

Люди жаловались на эту проблему в Нацбанк, и там потребовали от финансистов перепроверять суммы и формулировки в постановлениях судов. Теперь банки изменили практику арестов.

"Если в постановлении об аресте присутствует формулировка "арест всех счетов" - блокируют все счета клиентов на расходные операции (на зачисление средств они доступны). А если в постановлении об аресте указана конкретная сумма ареста, то есть два варианта. Когда достаточно средств на счете (за исключением карт с кредитным лимитом) - устанавливается арест на конкретную сумму, с возможностью продолжать пользоваться картой. Если средств недостаточно - тогда происходит блокировка всех продуктов (карточных счетов, депозитов)", - рассказал "Стране" пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Бывают и другие ситуации. Например, если приходит постановление суда на арест 20 тыс. грн, а на счете человека только 5 тыс. грн. Тогда арестовывают весь счет и банк списывает в счет ареста все дальнейшие поступления на счет, пока не соберет искомые 20 тыс. грн.

"До ареста суммы в размере, определенном документом об аресте средств, банк продолжает арестовывать средства, поступающие на счет клиента, и выполняет платежные требования по списанию средств с учетом той суммы, которую ранее частично списали по тому исполнительному документу, для обеспечения которого был наложен арест на средства на счете клиента", - подтвердил "Стране" начальник управления банковской безопасности "Пиреус Банка" Игорь Пристинский.

Бывает так, что судебный исполнитель арестовывает сразу по 4-5 счетов человека, чтобы списать нужную сумму.

Банкиры уверяют, что начали извещать клиентов об аресте их счетов.

"Мы присылаем соответствующее сообщение (пуш в "Приват24"). В нем указывается сумма, причины блокировки и контакты исполнительной службы", - заверил Олег Серга.

Человек получает сообщение синхронно с арестом. Так делают, чтобы он не успел быстро снять деньги в банкомате. Что приветствуется исполнителями.

"Там есть телефон исполнителя, и со мной можно связаться и проговорить урегулирование. Например, вся арестованная сумма будет уплачена с одного счета, а я сниму арест со всех остальных счетов", - объяснил Андрей Авторгов.

Хотя проблемы тоже есть, поскольку банки часто арестовывают все счета без разбора, что запрещено действующим законодательством.

"Счета не всегда арестовывают с соблюдением всех правил. Например, со специальных счетов нельзя списывать более 20% находящихся там денег. Это счета, на которые поступает зарплата, пенсии или соцвыплаты. Тем не менее, банки не вникают в виды счетов и арестовывают все подряд", - объяснил Ростислав Кравец. Подобные аресты приходится отдельно оспаривать в судах, а пока идет рассмотрение - люди сидят без денег.

Любые долги по решению судов можно уплачивать самостоятельно - на протяжении 30 дней после вступления в силу постановления, если человек не подает апелляцию (не оспаривает решение). Это называется самостоятельное исполнение. Когда к процессу подключается судебный исполнитель (государственный или частный), то это уже принудительное исполнение постановления суда. За услуги исполнителя взимают отдельную плату - сбор исполнителя, его оплачивает должник. По закону сбор не может превышать 10%: как у государственного, так и у частного исполнителя. И эта цифра будет включена в размер долга, который спишут у человека. То есть если суд постановил взыскать 10 тыс. грн, то по факту могут взыскать 11 тыс. грн с учетом сбора.