Астероид размером с главную башню высотки МГУ летит к Земле

Мимо Земли вскоре пролетит астероид 2008 GO20, открытый астрономами недавно - 9 апреля 2008 года.

К нашей планете он приблизится в конце месяца.

Об этом сообщает сайт Ин-Спейс.

Астероид 2008 GO20 относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 951 земной день или 2,6 земных года, максимально удаляясь от него на 422 миллиона километров и приближаясь на 144 миллиона километров.

Точный размер астероида неизвестен, но исходя из расчетов он может составлять от 92 метров до 206 метров (для сравнения, высота знаменитого главного здания Московского университета составляет 183,2 метра). Астероид 2008 GO20 не является потенциально опасным.