Двух маленьких лисят, которых держали на пункте приема вторсырья спасли волонтеры в Днепре

Вчера, 6 июля, в Днепре волонтеры спасли двух маленьких лисичек, которых держали на территории пункта приема вторсырья.

Об этом сообщает портал Информатор.

С волонтерами из приюта Dnipro Animals связалась женщина и рассказала, что увидела привязанных лисят, а рядом с ними мужчин маргинального вида. По ее словам, люди эти живут вчетвером или впятером в заброшенном доме и работают в пункте приема.

Волонтеры сперва предложили выкупить лисят, но им решительно отказали. После чего с хозяевами животных поговорил юрист и также предложил отдать зверьков за деньги, на что также получил отказ. Волонтеры убедились, что необходимого ухода у животных нет. Из-за недостатков витаминов и отсутствия медицинской профилактики, у лисичек могли начаться проблемы со здоровьем.

Владельцы лисят на убеждения волонтеров поначалу согласились отдать только чернобурую лисицу. А вот рыжую - ни в какую. Никакие убеждения не помогали, но в итоге животных таки удалось забрать. Лис отвезли в клинику, где их осмотрят, сделают необходимые процедуры и вакцины, а потом отправят в приют, который специализируется на диких животных. В приюте лис сперва поместят в отдельный вольер в профилактических целях.