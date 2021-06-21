Продавать авиабилеты в Беларусь и обратно запретили в США

В США со среды, 7 июля, министерство транспорта запрещает продавать билеты на пассажирские рейсы в Беларусь.

Об этом со ссылкой на американское транспортное ведомство сообщает DW.

Американское объединение пилотов ALPA положительно восприняло решение запретить продавать билеты на пассажирские рейсы в Беларусь. Ограничение не распространяется на гуманитарные обстоятельства и причины, связанные с национальными интересами и безопасностью США.

В Госдепартаменте США ранее заявили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.