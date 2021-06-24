Против 100 украинцев, попавших под санкции Минфина США санкции ввел СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 100 украинских граждан, против которых ранее ввело санкции Министерство финансов США.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По данным секретаря СНБО, всего под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Из них 130 находятся под ограничительными мерами Министерства финансов США, а 4 под санкциями Госдепа США (один из них это Игорь Коломойский).

"На сегодняшний день установлено, что из 130 человек, которые получили санкции Минфина США, 127 - они живы и здоровы, 3 человека, к сожалению, умерли. Что касается 127... Относительно 100 СНБО уже ввел санкции. Относительно остальных - мы сейчас получаем информацию от наших партнеров, но мы опираемся не только на эту информацию. У нас очень хорошо работают наши службы", - заявил Алексей Данилов.

По его словам, санкции СНБО ввел на предыдущем заседании, которое состоялось 18 июня.