Базу в Таджикистане для защиты союзников из-за ухудшения ситуации в Афганистане

Россия готова принимать разные меры, в том числе и использовать военную базу в Таджикистане для защиты союзников от угрозы из Афганистана, который находится на грани серьезной эскалации после того, как США начали вывод своих войск.

Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салёмсаем Коммаситом, пишет ТАСС.

"Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников", - заявил Лавров.

Кроме того, он напомнил, что российский президент Владимир Путин побеседовал с коллегами из Таджикистана и Узбекистана, а также находится в контакте и с другими центральноазиатскими лидерами.

"Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе. Представители секретариата организации посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать постоянному совету", - заявил Лавров.

В то же время он сообщил, что Россия наблюдает за ситуацией в Афганистане, обстановка в котором "имеет тенденцию к стремительному ухудшению" на фоне вывода войск США и НАТО.

" (Войска США и НАТО - Ред.)которые за десятилетия пребывания в этой стране так и не добились зримых результатов в плане стабилизации там ситуации", - добавил Лавров.