Автокомпанию "Богдан моторс" Гладковского банкротом объявил суд

Во вторник, 6 июля, Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом и начла процедуру ликвидации автомобильной компании "Богдан моторс", которая принадлежит бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, также известному под фамилией Свинарчук.

Соответствующее решение обнародовано на официальном сайту Высшего хозяйственного суда Украины.

При этом, как пишет finbalance, 20 апреля суд утвердил реестр требований кредиторов компании на шесть миллиардов семьсот миллионов гривен, в частности:

Укрэксимбанка - на 1,64 млрд грн (из которых 748 млн грн - как обеспеченные залогом / ипотекой имущества должника; 894,1 млн грн - 4 очередь; 0,16 млн грн - 6 очередь)

UniCredit Bank AG - 1,78 млрд грн (из которых 1,53 млрд грн - как обеспеченные залогом / ипотекой имущества должника; 70,45 млн грн - 4 очередь; 177,5 млн грн - 6 очередь)

"Международного инвестиционного банка" - 181,6 млн грн (как обеспеченные залогом / ипотекой имущества должника);

"Саревин Инвестментс ЛТД" - 2,35 млрд грн (4 очередь)

ОАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд" БРИЗ "от имени которого действует ООО" КУА "Фьюжн Капитал Партнерс" - 385,8 млн грн (4 очередь)

ООО "Автомобильная группа" Богдан "- 349,8 млн грн (4 очередь)

ООО "Финансовая компания" Финворк "- 5,9 млн грн(4 очередь)

Между тем, в издании указывают на связь кредиторов с акционерами "Богдан Моторс". Олег Гладковский и его сын Игорь - миноритарные акционеры "Международного инвестиционного банка" (мажоритарий - П.Порошенко).