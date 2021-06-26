Девочка-подросток под Одессой умерла в туалете, пытаясь достать телефон из выгребной ямы

В городе Арциз Одесской области 16-летняя девушка провалилась в выгребную яму уличного туалета и задохнулась насмерть от паров канализационных газов.

Об этом в среду, 7 июля, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По версии следствия, девушка, находясь в туалете, уронила в выгребную яму свой мобильный телефон. При попытке достать гаджет она провалилась туда сама. В результате, надышавшись канализационных газов, девушка скончалась.

Инцидент правоохранители квалифицировали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", а тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.