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События Сегодня, 17:3038
Девочка-подросток под Одессой умерла в туалете, пытаясь достать телефон из выгребной ямы

В городе Арциз Одесской области 16-летняя девушка провалилась в выгребную яму уличного туалета и задохнулась насмерть от паров канализационных газов.

Об этом в среду, 7 июля, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По версии следствия, девушка, находясь в туалете, уронила в выгребную яму свой мобильный телефон. При попытке достать гаджет она провалилась туда сама. В результате, надышавшись канализационных газов, девушка скончалась.

Инцидент правоохранители квалифицировали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", а тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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