В торговле вакциной "Пфайзер" заподозрили киевскую больницу

Министерство здравоохранения Украины инициировало служебное расследование после публикации в СМИ информации о возможной продаже вакцины от коронавируса Pfizer частной клинике в Киеве, после вакцинации которой на прошлой неделе скончался житель Винницкой области.

Об этом говорится в сообщении ведомства в среду.

По данным Минздрава, информация о возможной продаже вакцины Pfizer одной из частных больниц Киева поступила от представителей СМИ. В министерстве инициировали проведение служебного расследования. В какое именно медучреждение могла попасть вакцина, не уточняется.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, продажа COVID-вакцин является недопустимой. "Торговать вакцинами сегодня - значит подвергать смертельной опасности тех, кому было добраться именно эта доза", - заявил он.