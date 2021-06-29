 

Украинских туристов на склонах горы Арарат атаковал медведь-альбинос

События Сегодня, 20:4843
Украинских туристов на склонах горы Арарат атаковал медведь-альбинос

В Турции на группу украинских туристов, совершавших восхождение на гору Арарат, напал бурый медведь с редкой генетической аномалией - альбинизмом.

Подробности происшествия описывает издание Mirror.

Семь туристов из Украины приехали в турецкий город Догубаязит 24 июня. Они намеревались покорить вершину вулкана Арарат. На второй день восхождения на высоте 3,8 тысячи метров альпинисты встретились с двумя медведями. Бурый сразу же убежал, а его собрат альбинос попытался напасть на группу.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как из скал выпрыгивает медведь-альбинос и бежит к стоящим ниже туристам. На этом видео обрывается.

По словам горного гида, альпинисты принялись кричать, зверь испугался шума и скрылся.

"В первые полчаса после инцидента все были в шоке. Мы вернулись в наш лагерь. Шкура зверя была абсолютно белая, как у полярного медведя. До сегодняшнего дня я никогда не видел таких огромных хищников на горе Арарат", - рассказал руководитель группы.

Позже туристы успокоились и решили завершить восхождение.

К слову, уникальные кадры встречи с медведем-альбиносом во время восхождения на Арарат туристы увидели не сразу. Кадры были сняты совершенно случайно, и обнаружили их уже через четыре дня после встречи со зверем. До этого момента никто до конца не мог поверить, что зверь не привиделся людям.

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Теги: news, новости, Украина, Арарат, Медведь, Альбинос, 7dniv, 7dnivinfo  
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