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События Сегодня, 20:5058
Почему в Евросоюз готовы взять Боснию и Албанию, но не Украину

Евросоюз стоит перед одним их самых противоречивых расширений своих рядов - приемом стран Западных Балкан, где до сих пор ощущаются последствия войн 90-х с ворохом разногласий. При этом о приеме Украины, которая формально выполнила больше условий по вступлению в ЕС, никто не говорит.

Заявление по этому поводу сделала канцлер Германии Ангела Меркель, заявив об уверенности, что шесть балканских стран "в силу геополитических причин" станут членами Евросоюза. Речь идет о вступлении в ЕС Сербии, Албании, Северной Македонии, Косово и Боснии и Герцеговины.

Узнавали, почему ЕС готова позвать в свой состав балканские страны, а не Украину.

"В целях личной безопасности"

"Стимулирование этого процесса (подготовки вступления западнобалканских стран в ЕС - Ред.) отвечает исконным интересам Европейского союза", - заявила Меркель. 

Также Меркель заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон "совершенно четко" высказался за вступление западнобалканских государств в Евросоюз. 

Расширение союза может помочь Европе уравновесить влияние России и Китая в регионе. 

После распада Югославии в 1990-х и многочисленных конфликтов между сербами, албанцами, хорватами и боснийцами Запад решил стабилизировать ситуацию в регионе, пообещав принять их в ЕС и таким образом надеясь помирить балканские народы и предотвратить дестабилизацию в соседних странах.

"Европа приобретает все большую суверенность, и включение балканских стран является для ЕС очень важным элементом прежде всего в безопасности, и даже имея неразрешенные конфликты с тем же Косово, Европа демонстрирует готовность принимать страны, не готовые к членству в ЕС, в целях личной безопасности для Западной, Центральной Европы", - говорит нам политолог Руслан Бортник.  

При этом в большинстве стран ЕС без энтузиазма воспринимают перспективу принятия новых членов, с которыми ждут появления новых проблем. По данным агентства "Новая Европа", только 39% граждан государств - членов ЕС поддерживают идею расширения Евросоюза, тогда как 49% абсолютно против.

ЕС, как известно, внутренне расколот на старых и новых европейцев (Польша, Прибалтика), которые считаются зависимыми от англо-американцев. Эксперты говорят: едва ли западноевропейцы захотят впускать за свой стол ещё и украинцев. Тем более что в ЕС прямо заявляют: соглашение о партнерстве с Украиной не гарантирует будущего членства.

Интеграция в экономику 

Одна из главных причин, по которым Украине дают от ворот поворот, в отличие от Балкан, - не коррупция, политика и неразрешенный конфликт на востоке, а экономика. Балканские страны намного более экономически связаны с ЕС, чем Украина.  

После многолетнего кризиса в западнобалканских странах (сначала из-за военных конфликтов, затем финансового коллапса) укрепили экономические связи с ЕС.

Объединение является крупнейшим торговым партнером для Западных Балкан: на него приходится 83% экспорта и 67% импорта региона. Благодаря соглашениям о стабилизации и ассоциации, с 2008 года объем товарной торговли между ЕС и Западными Балканами вырос на 80%.

Эксперты считают, что западнобалканские страны получат приглашение присоединиться к Евросоюзу – в связи как со стратегической значимостью региона, так и со стремлением ЕС ограничить распространение конфликтов между соседними европейскими государствами и уравновесить влияние России и Китая.

Вероятнее всего, процесс присоединения Западных Балкан к ЕС начнется с двух наиболее развитых стран региона – Сербии и Черногории. По прогнозам аналитиков, эти государства могут войти в союз до 2025 года. 

В то же время быстрому присоединению к ЕС мешает гигантский уровень коррупции на Западных Балкан - эти страны долгие годы оказываются на дне рейтинга Transparency International в Европе.

"Главное принципиальное отличие Украины от стран Балкан, с точки зрения ЕС, одно – степень интеграции в европейскую экономику. Страны Балкан к настоящему времени в большей или меньшей степени - это экономические придатки к Евросоюзу. Их экономики полностью завязаны на ЕС. У Украины иная ситуация. У нас до сих пор, несмотря на все старания властей и внешних кураторов, многовекторная экономика, в которой ключевые позиции занимает украинский капитал. Наш основной торговый партнер – Китай. Много торгуем с Ближним и Дальним Востоком. Критической зависимости от экспорта в ЕС нет. Также как и от импорта из ЕС. То есть наша экономика до сих пор слишком независима от европейской, а западный капитал не играет в украинской экономики ключевую роль. И именно это, а не, к примеру, коррупция и является главным препятствием к интеграции Украины в ЕС. Точно такая же история была и с Турцией – Европа не понимает, как ее переварить. А на более равноправных условиях принимать новых членов нынешние хозяева Европы не хотят. Для новичков у них есть только один путь – как у большинства стран Восточной Европы, которые сначала сделали свои экономики придатком к ЕС, вписались в общеевропейское разделение труда и только после этого стали членами Евросоюза", - пишет Телеграмм-канал "Политика "Страны". 

Еще одна причина, почему в ЕС не зовут Украину, - большая и плохо контролируемая территория (в отличие от Балкан, где государства маленькие и легко управляемые). 

Армин Лашет, кандидат в канцлеры ФРГ, прямо заявил, что Украину не берут из-за размеров. Мол, она слишком большая для членства в ЕС. 

Заявление Меркель о приеме Западных Балкан, по мнению экспертов, - это еще и способ борьбы за общественное мнение внутри этих стран.

"ЕС конкурирует с Россией, например, в отношении той же Сербии. Если Европа заявит четкие европерспективы для Сербии, общественное мнение сербов может поменяться, стать более проевропейским", - считает Бортник.

Боятся войны и роста цен

На самих Западных Балканах мнения по поводу вступления в ЕС неоднозначны.

"Есть опасения, что все подорожает, зарплаты сильно не вырастут, а жители Балкан будут в категории бедных родственников. Некоторые считают, что выгоднее сотрудничать с Россией (хотя это также и элемент шантажа ЕС). А некоторые говорят, что Западные Балканы могут стать полем битвы между Россией и Западом, и вспоминают ужасы войны 90-х", - сказал нам сербский журналист Стеван Маркович.

Кстати, в докладе американского института "Восток-Запад" и Национального комитета американской внешней политики говорится, что "США и ЕС должны совместно и скоординированно участвовать в решении острых проблем на Западных Балканах с тем, чтобы не допустить возникновения потенциального конфликта в этом регионе".

При этом подчеркивается, что Вашингтону необходимо обновить и укрепить отношения с Сербией, самым большим и самым сильным государством региона, которая "балансирует на дипломатической проволоке, заигрывая одновременно и с Россией, и с ЕС". Авторы доклада считают, что европейским лидерам не следует ожидать решительного поворота Сербии к ЕС, если членство в Евросоюзе выглядит весьма далеким.

Что касается Косово, то США должны "подбодрить" ЕС в плане оживления диалога Белграда с Приштиной при поддержке США с тем, чтобы помешать "скольжению" Косово к статусу замороженного конфликта, а Сербии нужно ясно дать понять, что ее вступление в Евросоюз требует признания независимости Косово, ну а в последующем не препятствовать вступлению и Косово в ЕС. В отношении Северной Македонии в докладе подчеркивается, что ее членство в НАТО и ЕС является приоритетным. 

"Евросоюз взял на себя определенные обязательства в отношении Балкан, поэтому затягивание со вступлением в ЕС усилило бы нестабильность региона, а часть местных элит начнет искать альтернативу в Китае, России, Турции", - сказал в беседе со "Страной" глава белградского Центра по внешней политике Драган Джуканович.

Болезненный сигнал для Украины 

В то же время для Украины, считают эксперты, заявления лидеров ЕС о присоединении Западных Балкан звучат как болезненный сигнал.

"Мы даже внесли изменения в Конституцию, чтобы стать членами ЕС. Но Украину в ближайшее время никто не рассматривает в качестве члена ЕС. И речь тут даже не о реформах или реализации европейских стандартов, коих Украина намного больше реализовала, чем, например, та же Албания. А речь все же идет о политической целесообразности, стабильности, отсутствии политических конфликтов, прогнозируемости политических элит, что Украина сегодня не может предложить. Примечательно, что заявление Меркель прозвучало перед встречей с Зеленским. Таким образом, возможно, канцлер Германии еще раз предупреждает Зеленского, что просить членства ЕС на этой встрече бессмысленно, поскольку можно получить болезненный с точки зрения политического имиджа отказ или в лучшем случае просьбы Зеленского не будут услышаны", - подытожил Бортник.

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Теги: news, новости, Украина, ЕС, 7dniv, 7dnivinfo  
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