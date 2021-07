Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given вышел в районе Порт-Саида для осмотра водолазами

Контейнеровоз Ever Given вышел из Суэцкого канала и вошел в Средиземное море в районе египетского города Порт-Саид.

Об этом свидетельствуют данные портала международной системы позиционирования судов (AIS) Marinetraffic, передает "Интерфакс".

"Судно и его команда вышли из Большого Горького озера на Суэцком канале на основании официального соглашения с властями Суэцкого канала. Судно пройдет водолазное обследование в районе Порт-Саида, а затем отправится в порт разгрузки", - говорится в заявлении владельца Ever Given - японской компании Shoei Kisen Kaisha Ltd.

Кроме того, сообщается, что сегодня состоялась церемония подписания соглашения между администрацией Суэцкого канала и владельцем судна, ранее стороны достигли соглашения об урегулировании финансового спора о размере компенсации за срыв судоходства по каналу и операцию по буксировке контейнеровоза.