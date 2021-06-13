Основатель Blackwater планировал создать в Украине ЧВК и создать авиаконцерн

Американский предприниматель, бывший офицер ВМС США и основатель правительственной частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс в 2020 году планировал создать ЧВК в Украине.

Об этом со ссылкой на документы и источники сообщил Time.

Согласно плану, который был датирован июнем 2020 года, Принс и его партнеры предложили Украине несколько сделок.

"Одно из предложений - создать новую частную военную компанию, которая будет привлекать персонал из числа ветеранов войны на востоке Украины. Вторая сделка предусматривает строительство нового завода по производству боеприпасов в Украине. А третья - объединит ведущие авиационные и аэрокосмические компании Украины в консорциум, который сможет конкурировать с "такими, как Boeing и Airbus", - пишет издание.

Кроме того, по данным издания, факты встречи с Принсом подтвердили бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков и глава офиса главы государства Андрей Ермак.

По информации Time, Принс опирался на близость к администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Как пишет издание, проигрыш 45-го президента на выборах привел к тому, что планы основателя Blackwater не были реализованы. У украинской стороны вызывало опасение то, что Принс сотрудничал с бывшим народным депутатом Андреем Артеменко и внефракционным депутатом Рады Андреем Деркачом, которые являются фигурантами американского расследования о вмешательстве России в выборы США.

По данным издания, компания Blackwater оказалась в центре скандала в связи с расстрелом жителей Багдада в сентябре 2007 года. Охранники Blackwater, которая работала в Ираке по контракту Госдепартамента США, устроили стрельбу на одной из площадей иракской столицы, чтобы освободить ее для проезда американского кортежа. Тогда погибли 14 жителей Багдада, 17 - получили ранения. И в апреле 2015 года федеральный суд США приговорил одного из виновных в той трагедии сотрудников Blackwater к пожизненному заключению, а трое его коллег получили тюремные сроки до 30 лет.