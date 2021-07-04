Выполнять уклонение МКС от космического мусора отказались в Роскосмосе

Космический мусор, который в четверг, 8 июля, пройдет вблизи Международной космической станции, не представляет для нее опасности, поэтому уклоняться от него МКС не будет.

Об этом в Teitter сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

"По уточненным данным, некаталогизированный объект "космического мусора", который должен был сблизиться с Международной космической станцией 8 июля в 16:16 мск, опасности не представляет. Вероятность столкновения с МКС нулевая, проведение маневра коррекции не требуется", - рассказали в "Роскосмосе".