Обсудить сотрудничество по ковид-сертификатам Евросоюз предлагает Москве

Евросоюз предложил Минздраву России рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса.

Об этом со ссылкой на посла ЕС в Москве сообщает "РИА Новости".

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер отметил, что пока рано говорить, когда границы полностью откроются. Однако, добавил посол, стороны должны стремиться урегулировать вопрос о сертификатах по вакцинации для облегчения передвижения людей.

"Существует так называемая система европейского Covid-сертификата… И законодательство позволяет, чтобы Еврокомиссия признавала эквивалентность других Covid-сертификатов. В связи с этим мы предложили российскому Минздраву обсудить, хочет ли Россия присоединиться к этой системе", - сказал Эдерер на брифинге по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС.

"Мы предложили провести такие дискуссии, и если они будут успешными, они снизят число проблем, с которыми сталкиваются сейчас российские путешественники", - подчеркнул посол.