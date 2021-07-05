Против экс-главы "Укравтодора" Новака в Польше выдвинули новые обвинения из-за взяток в Украине

Против бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака в Польше выдвинули новое обвинение.

Его подозревают в получении взяток на сумму 315 тысяч евро при реализации публичных заказов на строительство дорог в Украине.

Об этом сообщает PAP.

"Прокурор огласил Славомиру Н. измененное коррупционное обвинение. Оно включает получение дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тысяч евро за поддержку компании в процессе получения и исполнения публичных заказов, касающихся строительства и ремонта дорог в Украине", - сообщили в окружной прокуратуре в Варшаве.