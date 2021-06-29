В харьковском баре вопрос "Чей Крым?" привел к поножовщине

В ночь с 7 на 8 июля в Харькове в новом популярном баре в стиле девяностых "Молодость", который находится на площади Конституции спор о том, к какой стране относится аннексированный Крым, перешел в поножовщину.

Видео инцидента очевидцы распространили в социальных сетях.

В начале ролика будущий пострадавший спрашивает у парня в красной футболке "Чей Крым?", на что тот отвечает: "Ну наш, российский". На следующем кадре пострадавший демонстрирует свою руку, которая перемотана окровавленной повязкой и говорит, что его пырнули ножом. Рядом стоят сотрудники полиции. Один из свидетелей заявил, что видел, как мужчина достал нож, при этом его знакомы утверждает, что тот достал телефон, а не нож.

При этом сам мужчина отрицает, что пырнул ножом оппонента. В следующих кадрах пострадавший стоит возле машины "Скорой помощи", ему перевязывают руку, рядом стоят правоохранители и предполагаемый нападавший.

На последнем кадре показан черный автомобиль, на котором, как сказано в подписи на видео, вероятный нападавший скрылся с места происшествия.