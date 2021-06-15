ГБР и СБУ проводят обыски в "Киевавтодоре" из-за закупок оборудования

В четверг, 8 июля, следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации и Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сообщается, что обыски проходят на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства по закупке техники КК "Киевавтодор".

В частности речь идет о машинах для внесения жидких хлоридов.

"Департамент коммунальной корпорации предоставил все документы, необходимые для всестороннего и полного расследования", - сказано в сообщении.