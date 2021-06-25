О чем основатель ЧВК Blackwater общался с людьми Зеленского в Киеве

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс имел большие планы на Украину. Расследование об этом выпустила американский журнал Time.

Blackwater - это крупнейшая американская ЧВК, которая с 2009 года носит название Academi. 90% прибыли обеспечивают заказы правительства США.

Принс - военно-морской офицер - до ребрендинга руководил компанией, а после превращения ее в "Академию" стал главой правления, но в операционной деятельности ЧВК участия не принимает.

Зато занимается расширением бизнеса. И, как утверждает "Таймс" совсем недавно планировал создать новую ЧВК в Украине и нанять туда ветеранов боевых действий на Донбассе. Но эти планы сорвало поражение Трампа на выборах.

Интересно, что в тот же период времени в Раде предлагали узаконить создание частных армий. Однако законопроект нардепа Ольги Василевской-Смаглюк с тех еще не прошел через профильный комитет. То есть идея пока тоже заглохла, как и у Принса.

Еще один примечательный факт: этого человека в США считают крупнейшим специалистом по доставке вооружений в зоны конфликтов, куда правительство не хочет поставлять их напрямую. И в этом смысле вояж Принса в нашу страну тоже может вызывать вопросы.

Но главная часть расследования - о том, как под американского военного предпринимателя готовилась национализация завода "Мотор Сич". И даются детали схемы, как это должно было произойти. И почему сделка пока сорвалась.

"Страна" разбиралась в планах основателя Blackwater на Украину.

Авиация и боеприпасы. Планы Принса

Принс надеялся нанять не только украинских ветеранов боевых действий и основать тут частную военную компанию. Задача номер два - получить контроль над частью военно-промышленного комплекса Украины, включая заводы, производящие двигатели для истребителей и вертолетов. А именно - Мотор-Сич.

Основатель Blackwater составил "дорожную карту" по созданию "вертикально интегрированного консорциума авиационной защиты", который мог принести 10 миллиардов долларов доходов, согласно планам.

Эту супер-компанию Принс видел как объединение ведущих авиационных и аэрокосмических компаний Украины. По его мнению, такой холдинг был бы способен конкурировать с Boeing и Airbus.

Еще одна идея - строительство завода по производству боеприпасов в Украине.

По словам бывшего советника Зеленского Игоря Новикова, планы Принса по Украине были одними из самых амбициозных за всю его долгую карьеру. Но с уходом Трампа украинское правительство начало замедлять этот процесс. Усилилась также конкуренция за активы, к которым так стремился Принс.

"Если бы Трамп задержался еще на четыре года, Эрик, вероятно, заключил бы сделку", - говорит Новиков, один из ведущих украинских переговорщиков по этой теме.

Новиков работал советником Зеленского до августа 2020 года и уволился без объяснения причин. Но совпало по времени это с тем, как Банковая начала сворачивать неформальные контакты с трамповским Белым домом.

Именно Новиков от имени Офиса президента вел в свое время переговоры с адвокатом Трампа Руди Джулиани. И уже после увольнения передавал Times стенограмму разговора с помощником президента США.

То есть, видимо, и о планах Принса изданию тоже сообщил Новиков.

Но вернемся к американскому военному специалисту и его украинским амбициям.

Принс, Деркач и Артеменко

В ноябре 2019 года газета Wall Street Journal впервые написала о том, что Принс конкурирует с китайской фирмой за покупку украинского завода под названием "Мотор Сич", который производит современные авиационные двигатели.

Китаю нужны были эти двигатели для развития своих военно-воздушных сил. США, обеспокоенные быстрым ростом китайской армии, давно призывали Украину не совершать продажу. Принс выступил в качестве американской альтернативы, предложив "спасти завод из лап Китая".

Однако, по словам переговорщиков, у властей Украины были серьезные опасения по поводу работы с Эриком.

Особую тревогу вызывал его выбор союзников в Киеве. Во-первых, экс-нардеп Андрей Артеменко, которого Петр Порошенко лишил гражданства после того, как Артеменко выступил с планом мирного урегулирования на Донбассе.

Другим союзником Принса в Киеве был украинский депутат Андрей Деркач, которого США обвинили в том, что он "активный российский агент" и позже наложили санкции. И Артеменко, и Деркач в прошлом году работали над продвижением деловых предприятий Принса в Украине, утверждает "Таймс".

"Нам пришлось задаться вопросом: является ли это лучшим партнерством, которое мы можем получить от американцев? Эта группа сомнительных персонажей работает на близкого союзника Трампа? Мне казалось, что это самое худшее, что Америка могла предложить", - заявил изданию бывший советник Зеленского Новиков.

Издание приводит также мнения тех, кто помогал Принсу в Украине.

Так, например, Андрей Артеменко предлагал основателю Blackwater сделать будущий авиаконцерн залогом для окончания войны на Донбассе.

"Россиянам нужен полный комплекс авиационной техники, начиная с двигателей. Это повод заставить их сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение. Можно сказать: "Окей, вам нужны эти запчасти, двигатели и все остальное из Украины?" Хорошо, но мы хотим соглашения по [восточной Украине], а затем мы хотим соглашения по Крыму", - изложил идею экс-нардеп.

Однако власти Украины отвергли идею отмены эмбарго на поставки России продукции военного назначения, пишет "Тайм".

"Принс - это рынки сбыта украинского оружия"

По словам Новикова, некоторые советники Зеленского надеялись, что Принс выведет их на кого-то из ближайшего окружения Трампа, в идеале - на Джареда Кушнера, зятя президента. Но Принс ответил отказом: "Эрик очень ясно дал понять, что у него нет ключей от Белого дома Трампа, и что он не хочет играть в эту игру".

Издание приводит и мнение нардепа Андрея Деркача. Он говорит, что его заинтриговала идея Принса с оружейным концерном. Главным образом - благодаря выходам американца на богатые рынки сбыта украинской военной продукции.

Принс много лет работал на Ближнем Востоке и в Африке, имел дело с полевыми командирами и диктаторами, которые могли стать покупателями украинского оружия и самолетов. Но, по словам Деркача, схема оказалась нереализуемой из-за опутавшей украинский ВПК коррупции.

"Проблема была не в Эрике, а в украинской коррупции, когда есть директора заводов, которые не хотят подписывать документы и отказываться от власти". Деркач вспоминал, как сказал Принсу: "Вы везде работали. Но Украина особенная. Здесь очень сложно добиться успеха. Вам нужно собрать серьезную команду людей, которые будут продвигать этот процесс".

Деркач говорит, что не присоединялся к этой команде. Но после встречи с Принсом в Киеве Деркач стал призывать украинские власти поддержать сделку, которую привез американец.

В марте 2020 года Деркач пригласил Новикова на встречу. Он хотел знать, кто в администрации президента блокирует сделку. "Это единственное, что он хотел со мной обсудить", - говорит Новиков.

Как "Мотор Сич" отбирали под США

В начале лета 2020 Принс прибыл в Киев чартерным рейсом из Минска. Посредником выступал Артеменко.

В течение недели с 15 июня американец попросил встретиться с высокопоставленными должностными лицами в оборонных и разведывательных органах, загадочно добавив, что "этот визит носит строго личный и аполитичный характер".

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил "Тайм", что встреча состоялась, но отказался ее подробно обсуждать.

Но сперва все начало развиваться быстро. Офис президента свел Принса с киевской юридической фирмой, которая подготовила правовую основу для завершения сделки. Но процесс резко замедлился, когда дело дошло до выкупа "Мотор Сич", говорит человек из окружения американца.

Он же сообщил изданию сенсационные подробности: план по выводу "Мотор Сичи" из китайской собственности разрабатывала та же юридическая компания, близкая к ОП. И готовилась сделка под основателя Blackwater.

"В 2017 году китайские инвесторы скупили акции завода у его частных владельцев, заплатив около 700 миллионов долларов. Нельзя было надеяться, что они откажутся от этого без драки в судах. Поэтому юристам пришлось найти законные основания для того, чтобы Украина взяла под контроль актив, прежде чем перепродать его новому инвестору. План опирался на то, что Антимонопольный комитет Украины не одобрил китайских инвестиций", - описывает схему "Тайм".

Далее планировалось заявить, что китайцы плохо управляют заводом, поэтому сделка должна быть аннулирована.

Соратники Принса тем временем подготовили два бизнес-плана.

В первом документе от 23 июня 2020 года говорилось, что для выкупа "Мотор Сичи" нужен миллиард долларов (50 млн для миноритарного пакета акций и еще 950 млн на 76% завода). Деньги должны были поступить от фонда Windward Capital, который давно сотрудничал с Принсом.

Другой план от 29 июня 2020 года описывал поглощение госпредприятия "Антонов" (производитель самолетов и крупный оператор на рынке грузовых авиаперевозок в мире) и слияние его с "Мотор Сичью" в единый авиахолдинг.

При этом китайцам предполагалось объявить ультиматум: или они продают завод, или власти отбирают его силой, чтобы передать новым инвесторам.

К слову, сразу после визита Принса, в начале августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции "Мотор Сич".

В том же бизнес-плане - сотрудничество с украинской разведкой и частной военной компанией Lancaster 6, которая ранее сопровождала сделки Принса в Африке и на Ближнем Востоке. Это партнерство требовало одобрения украинского парламента и позволяло построить учебный центр и "предприятие по оказанию специализированных услуг". То есть собственно создать ЧВК в Украине.

Проекты, описанные в документах, также включали вопрос разделения доходов и отката украинским чиновникам в размере 35 миллионов долларов в год. "Это было похоже на взятку", - заявил Новиков.

Как сделку свернули

По мере того как осенью 2020 года шансы Трампа на второй срок президентства стали менее определенными, изменились и перспективы Принса в Украине. В сентябре США ввели санкции против Деркача, через четыре месяца агенты ФБР появились и дома у Артеменко в Вашингтоне.

Усложнилась и дилемма с "Мотор Сич". В декабре 2020 года китайские инвесторы завода подали иск на 3,5 миллиарда долларов в международный арбитраж, утверждая, что решение Украины заблокировать сделку было незаконным.

При администрации Байдена США вряд ли поддержат проекты Принса в Украине, считает "Тайм". Представитель Госдепартамента сказал изданию, что США поддерживают усилия Украины по блокированию продажи "Мотор Сич" китайской фирме, но избегают занимать позицию относительно того, кто должен владеть заводом.

Это делает неясным статус планов Принса в отношении Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал изданию в апреле, что правительство намерено держать "Мотор Сич" под контролем государства. А частные инвесторы, в том числе Принс и его партнеры, могут быть приглашены к торгам на конкурсной основе.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми нашими партнерами, - говорит он. - Мы заинтересованы в справедливости".

В то время деловой партнер Принса сказал, что они все еще были заинтересованы в заводе. "Мы готовы показать деньги и объяснить наш план", - говорит Артеменко.

Судя по тому, что "Мотор Сич" сейчас де-факто уже изъята у китайских инвесторов (ее акции по решению суда переданы в управление АРМА, а СНБО принял решение о том, что власти будут добиваться национализации предприятия) теоретически план передачи предприятия в управление американцев может быть реализован.