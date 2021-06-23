 

США продолжает раздавать миллионные дозы вакцин "Пфайзер" другим странам. Украине пока не досталось

События Сегодня, 19:0594
США продолжает раздавать миллионные дозы вакцин "Пфайзер" другим странам. Украине пока не досталось

США направят Боливии и Парагваю по 1 миллиону доз вакцин от коронавирусной болезни производства компаний Johnson&Johnson и Pfizer соответственно.

Об этом в среду, 7 июля, журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на борту самолета во время сопровождения президента США в его поездке в Иллинойс

"Сегодня мы объявляем, что вновь поделимся с Латинской Америкой дозами. 1 млн доз Johnson&Johnson отправится в четверг в Боливию (...) 1 млн доз Pfizer будет отправлено в Парагвай", - добавила она.

А 2 июля США передали первый из двух запланированных миллионов доз вакцины Pfizer Эквадору.

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Теги: news, новости, Украина, Pfizer, 7dniv, 7dnivinfo  
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