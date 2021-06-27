Что делать, если в базе нет данных о введении первой дозы вакцины от коронавируса в МОЗ объяснили украинцам

В Минздраве объяснили украинцам, что необходимо предпринять в случае, если информации о получении первой дозы вакцины против Covid-19 нет в электронной системе здравоохранения.

"Записи о прививках против Covid-19 сохраняются на уровне центральной базы данных электронной системы здравоохранения и с разрешения пациента доступны соответствующим медицинским работникам.

Поэтому, если есть запись о первой прививки, вас должны записать на вторую через соответствующий промежуток времени", - говорится в сообщении.

Также опубликована инфографика, которая подскажет алгоритм действий в случае, если информации в базе все же оказалось.

В частности, если у вакцинированного есть бумажная справка о введении ему первой дозы препарата, то с ней необходимо обратиться к семейному врачу или в медучреждение, где проводили вакцинацию.

В случае, если справки нет, то нужно звонить в контакт-центр медицинской информационной системы либо оставить сообщение в контакт-центре Минздрава.