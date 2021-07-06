Самым пожилым теннисистом планеты стал 97-летний харьковчанин

Самым возрастным в мире теннисистом стал 97-летний харьковчанин Леонид Станиславский. Он официально включен в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом сообщает корреспондент издания МГ "Объектив".

Так, 97-летний Леонид Станиславский официально признан как сильнейший теннисист Земли в возрастной категории старше 90 лет.

Представители Национального реестра рекордов Украины вручили ему награду на теннисном корте "Уникорт", где занимается молодой душой теннисист.

Леонид Станиславский является бронзовым призером чемпионата Европы в Анталии в парном разряде в категории 80+. Он также участвовал в международных турнирах в Голландии, США, Хорватии.