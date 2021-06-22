Как правильно лечиться антибиотиками, украинцам объяснили в Минздраве

Чрезмерное употребление антибиотиков порождает супербактерии, устойчивые к лекарственным препаратам, и вызывает антибиотикорезистентность.
Поэтому лекарства такого типа следует принимать, придерживаясь строгих правил.
Каких именно, рассказала пресс-служба Минздрава в Фейсбуке.
От болезней, вызванных резистентными микроорганизмами, умирает 700 000 человек в год. Если не принимать мер, то количество таких смертей возрастет до 10 миллионов уже к 2050 году. Именно поэтому врачи советуют не лечить простуду и грипп антибиотиками и не заниматься самолечением.
Чтобы защитить себя и родных от резистентных бактерий, следует правильно употреблять антибиотики:
- только по назначению врача;
- самостоятельно не менять дозировку;
- не менять антибиотик без консультации с врачом;
- не прерывать курс лечения, даже если стало лучше.
Бежать в аптеку за антибиотиком, едва поднялась температура и начался кашель - очень плохая идея.
Инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами с резистентностью, болеют все, а не только те, кто игнорирует рекомендации врача и занимается самолечением. Такие заболевания очень сложно, а иногда и просто невозможно вылечить. Поэтому нужно позаботиться о защите от микробов, придерживаясь простых правил.
- вакцинируйтесь - некоторые вакцины, например, против менингококка и пневмококка, способны предупредить серьезные бактериальные инфекции;
- соблюдайте гигиену, мойте руки и продукты, которые собираетесь готовить;
- храните пищу в холодильнике и не ешьте испорченные продукты;
- ведите здоровый образ жизни - так вы будете меньше болеть;
- соблюдайте правила безопасного секса;
- следите за гигиеной ротовой полости, регулярно проходите профилактические осмотры у стоматолога.