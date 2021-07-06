Олимпийский огонь прибыл в Токио на последний этап эстафеты, речь губернатора перекрикивали недовольные

В пятницу 9 июля, в Японии стартовал завершающий этап эстафеты по стране Олимпийского огня.

Олимпийское пламя уже доставили в специальном контейнере в столицу страны - Токио. Эстафета с ним уже прошла в 46 префектурах Японии, а сегодня стартовала в последней - столичной.

До церемонии у олимпийского стадиона собрались протестующие, которые выкрикивали лозунги против Олимпиады. Люди протестовали против проведения Игр в разгар пандемии коронавируса. Их было слышно даже во время приветственной речи токийского губернатора Юрико Коикэ.

Об этом передает РИА Новости в своем Телеграм-канале.