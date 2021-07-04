Самолет с парашютистами упал в Швеции

Самолет упал сразу после взлета и загорелся от удара о землю.

Все девять человек, находившиеся на борту, погибли в результате падения вечером, 8 июля, самолета у шведского города Эребру. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщила газета Aftonbladet.

Самолет упал сразу после взлета в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту находилась группа из восьми парашютистов и пилот.

Муниципалитет Эребру привлек группу POSOM, которая оказывает психиатрическую и социальную помощь в случае несчастных случаев или бедствий. Вечером в аэропорту был открыт центр кризисной поддержки родственников.

Шведская церковь направила в аэропорт нескольких священников и будет держать церковь Св. Николая в центре Эребру открытой.

Соболезнования семьям погибших выразил в Twitter премьер-министр Швеции Стефан Левен.

В 2019 году такой же самолет с парашютистами на борту разбился возле Умео. Тогда также погибли девять человек.