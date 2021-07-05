В Нью-Йорке тропический шторм "Эльза" затопил метро

Тропический шторм "Эльза", вызвавший разрушения на Кубе и пронесшийся по американским штатам Флорида, Джорджия, Южная Каролина, принес наводнения в Нью-Йорк.

В результате сильных дождей там затопило метро.

Об этом сообщает New York Magazine.

Местные жители публикуют кадры затопленного метро в соцсетях.

"Пожалуйста, будьте осторожны и не заходите на затопленные станции, пока наши бригады работают над решением этой проблемы", - говорится на своей официальной странице Нью-Йоркского метрополитена в соцсети Twitter.

В Центральном парке зафиксировали 4 см осадков за час. Метеорологи предупреждают - Нью-Йорк и Нью-Джерси в пятницу, 9 июля и на выходных продолжит заливать дождями. Их принесет шторм Эльза, который накануне причинил немало бед на островах Карибского бассейна.