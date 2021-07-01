Ницой рассказала как в Украине подростки травят украиноязычных сверстников

Скандальная писательница Лариса Ницой, которая резко раскритиковала автора победного гола в матче Украина-Швеция за русский язык, назвала "слабаками и трусами" тех, кто не оценил ее выпад в адрес спортсмена.

В качестве подтверждения своей правоты в этой ситуации она рассказала историю о том, как сына ее подписчицы исключили из игрового чата за украинский язык.

Этой историей Ницой поделилась в Facebook.

По словам писательницы, с травлей столкнулся 11-летний сын ее подписчицы Ирины. Он состоял в игровом чате, где украинские подростки "накинулись на своего ровесника, который учится в киевской школе".

По словам Ницой, мальчик писал по-украински, а его просили перейти на русский или английский, чтобы быть "как все". Мальчик не выполнил эту просьбу и вступил в дискуссию, в ходе которой затронули темы Крыма и войны.

"Крым бил ничейным, поэтому его Россия и забрала, - сказали украинские подростки и выперли украиноязычного из игры и из чата, заблокировав ему доступ. А в это время украинские звезды футбола, на которых равняются украинцы (в частности, дети), которыми увлекаются украинцы, на которых молятся украинцы - дают пресс-конференции и интервью "на нормальном, на человеческом", на русском или английском, лишь бы не на украинском", - возмутилась Ницой.

Писательница в связи с этим раскритиковала ту часть украиноязычной элиты, которая не поддержала ее выпады в адрес футболиста.

"Так вот что я вам скажу, той нашей "нежной" украиноязычной элите. Говорю очень мягким тоном. Вы все слабаки и трусы. Не 5-я колонна, нет, ваша нерешительность и приспособленчество способствуют тому, что в нашей стране мы никак не решим языковую проблему. И это вашими руками провоцируется травля украиноязычных мальчиков и девочек по всей Украине их сверстниками, потому что вы мнетесь с языковым вопросом, и разводите антимонии о "кротости" в то время, когда растет армия омосковщенных детей", - написала Ницой.