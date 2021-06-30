 

Переговоры с Мураевым о покупке канала "Наш" прекратил Новинский

События Сегодня, 14:13117
Переговоры с Мураевым о покупке канала "Наш" прекратил Новинский

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заяви о прекращении переговоров с экс-нардепом от "Оппозиционного блока" Евгением Мураевым о покупке телеканала "Наш".

Об этом пресс-служба Новинского сообщила в Facebook.

"Да, мы вели переговоры и открыто заявляли об этом, не делая из самого процесса тайну. Однако мы не достигли взаимопонимания с Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров", - сказал Вадим Новинский. 

Также отдельно упомянул, что не намерен становится собственником каких-либо медиа.

"Последнее и не удивительно - в свете возможного принятия закона об олигархах, владение СМИ для любого бизнесмена со стоимостью активов более 80 млн долларов - это прямой путь к статусу олигарха", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны"

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, Новости, Украина, Новинский, телеканал, Наш, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Управление телеканалом
Управление телеканалом "Наш" Евгений Мураев отдаёт трудовому коллективу
30-июн-2021, 17:08
Переговоры о покупке телеканала
Переговоры о покупке телеканала "Наш" подтвердил Новинский
18-июн-2021, 13:17
В Украине Нацсовет запретил вещание телеканала
В Украине Нацсовет запретил вещание телеканала "Беларусь 24"
10-июн-2021, 18:34
Финансирование Telegram-канала Nexta опроверг упомянутый Протасевичем владелец
Финансирование Telegram-канала Nexta опроверг упомянутый Протасевичем владелец "Уралхима" и "Уралкалия"
7-июн-2021, 12:57
Ахметов прокомментировал закон об олигархах и сказал, что ему нужны равные правила
Ахметов прокомментировал закон об олигархах и сказал, что ему нужны равные правила
3-июн-2021, 20:30

Последние новости

19:13
События
Как СНБО планирует без суда блокировать сайты в Украине
19:10
События
Германия подготовила варианты компенсаций Украине за "Северный поток-2"
19:06
События
Патрульные перекрыли трассу Киев - Харьков из-за бензовоза, влетевшего в отбойник. ДТП спровоцировало пробку
18:10
События
Женщины начали массово сообщать об увеличении груди после прививки вакциной Pfizer
15:57
Политика
За ужином Меркель и Зеленский обсудят Донбасс и "Северный поток-2"
15:55
События
Красный сигнал светофора в центре Киева заменили на сердечки
15:53
События
Почти 60% украинцев считают, что при Зеленском упал уровень жизни
14:16
События
Краснодарский край будет пускать непривитых от коронавируса россиян, но их обяжут пройти вакцинацию
14:14
События
Сергей Левочкин рассказал о последствиях принятия закона про олигархов
14:13
События
Переговоры с Мураевым о покупке канала "Наш" прекратил Новинский
14:12
События
Голосеевский стрелок на суде назвал причины открытия огня по копам
14:10
События
СНБО принял решение о создании реестра запрещенных в Украине сайтов
14:09
События
Мужчина в Киеве организовывал похороны людей на закрытом кладбище за 8 000 долларов
14:04
События
Боевика "Исламского государства", который готовил теракт задержали в Подмосковье
13:46
События
Ницой рассказала как в Украине подростки травят украиноязычных сверстников
13:13
События
В Нью-Йорке тропический шторм "Эльза" затопил метро
13:11
Спорт
Конор Макгрегор попытался ударить Дастина Порье ногой, но не дотянулся
10:12
События
"Помогали новым владельцам": появилось новое видео стрельбы по полицейским в Голосеево
10:09
События
Самолет с парашютистами упал в Швеции
10:05
События
На Гаити раскрыли детали охоты на убийц президента

Новости ТОП-7

Что такое гражданская конфискация и как она будет применяться в Украине8813
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 июля 20212000
Появилось видео, как президент России катает на "Аурус" девушку по кольцевой1771
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 июля 20211636
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 июля 20211222
Почему в Евросоюз готовы взять Боснию и Албанию, но не Украину831
Автоматическое списание средств со счетов за долги. Какие банки задействованы и что это значит для украинцев664

Досуг

На какой декоративной косметике можно сэкономить?
На какой декоративной косметике можно сэкономить?
Каждая женщина, которая увлекается макияжами, знает, что покупка косметики — это не самое дешевое удовольствие. Особенно это справедливо, если делать ставку на профессиональные средства.
Вчера, 13:05131
Жиклер для газовой плиты и его особенности
Жиклер для газовой плиты и его особенности
Одним из важных конструкционных элементов любой газовой плиты является жиклер. Он обладает своими особенностями, а также тонкостями в проведении установки и чистки. Рассмотрим данные моменты подробно.
7-июл-2021, 10:54828
Все о трифале
Все о трифале
Трифалу можно заслужено считать королевой трав, поскольку аюрведические врачи ее используют уже более 1000 лет. Она базируется на трех компонентах: плодах амалаки, бибхитаки и харитаки, поэтому дословно трифала расшифровывается как «три плода».
6-июл-2021, 20:56213
Может ли биткоин упасть до $10 тыс.?
Может ли биткоин упасть до $10 тыс.?
За последние пару недель стоимость популярных криптоактивов заставила трейдеров хорошо понервничать и пересмотреть отношение к выбранным цифровым валютам.
4-июл-2021, 20:13356
Американські технології успіху – в агробізнес Закарпаття
Американські технології успіху – в агробізнес Закарпаття
Безпрецедентна подія на факультеті міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету – стартує ПРАКТИЧНИЙ ПРОЄКТ для розвитку міжнародного бізнесу на Закарпатті.
4-июл-2021, 17:08341
Где купить качественную клюшку для гольфа
Где купить качественную клюшку для гольфа
Если вы заядлый гольфист или только осваиваете данный вид спорта, вопрос покупки клюшки для вас должен более чем актуальным.
3-июл-2021, 16:40412

События

Как СНБО планирует без суда блокировать сайты в Украине
Как СНБО планирует без суда блокировать сайты в Украине
На этой неделе Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение создать реестр запрещенных в Украине сайтов.
Сегодня, 19:13133
Германия подготовила варианты компенсаций Украине за "Северный поток-2"
Германия подготовила варианты компенсаций Украине за "Северный поток-2"
Германия подготовили несколько вариантов предложений по компенсации Украине на случай утраты роли транзитера газа из-за открытия газопровода "Северный поток-2". 
Сегодня, 19:10226
Патрульные перекрыли трассу Киев - Харьков из-за бензовоза, влетевшего в отбойник. ДТП спровоцировало пробку
Патрульные перекрыли трассу Киев - Харьков из-за бензовоза, влетевшего в отбойник. ДТП спровоцировало пробку
В пятницу, 9 июля, на трассе Киев-Харьков-Довжанский произошла дорожно-транспортная авария, которая заблокировала движение в обоих направлениях.
Сегодня, 19:0662
Женщины начали массово сообщать об увеличении груди после прививки вакциной Pfizer
Женщины начали массово сообщать об увеличении груди после прививки вакциной Pfizer
Десятки женщин в Норвегии заявили, что у них начала увеличиваться грудь после прививки от коронавируса американской вакциной Pfizer.
Сегодня, 18:1068
Красный сигнал светофора в центре Киева заменили на сердечки
Красный сигнал светофора в центре Киева заменили на сердечки
На днях на Крещатике в Киеве заметили светофор, на котором во время красного сигнала появлялось сердце.
Сегодня, 15:5568
Почти 60% украинцев считают, что при Зеленском упал уровень жизни
Почти 60% украинцев считают, что при Зеленском упал уровень жизни
Большая часть украинцев (62,4%) считают, что в целом события в стране развиваются в неверном направлении.
Сегодня, 15:53102
7 Днів