Переговоры с Мураевым о покупке канала "Наш" прекратил Новинский

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заяви о прекращении переговоров с экс-нардепом от "Оппозиционного блока" Евгением Мураевым о покупке телеканала "Наш".

Об этом пресс-служба Новинского сообщила в Facebook.

"Да, мы вели переговоры и открыто заявляли об этом, не делая из самого процесса тайну. Однако мы не достигли взаимопонимания с Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров", - сказал Вадим Новинский.

Также отдельно упомянул, что не намерен становится собственником каких-либо медиа.

"Последнее и не удивительно - в свете возможного принятия закона об олигархах, владение СМИ для любого бизнесмена со стоимостью активов более 80 млн долларов - это прямой путь к статусу олигарха", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".