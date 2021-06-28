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События Сегодня, 14:14106
Сергей Левочкин рассказал о последствиях принятия закона про олигархов

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Левочкин прокомментировал законопроект об олигархах.

Своим мнением Левочкин поделился в интервью сайту Гордон.

Отвечая на вопрос об отношении к закону об олигархах Левочкин заявил, что он служит интересам действующей власти.

"В этой повестке нет новизны – власть банально эксплуатирует тему имущественного неравенства для поддержания своего политического рейтинга. Эта игра не нова. На настроениях бедного большинства в разные времена в разных обертках режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов. Проще говоря, нынешняя "антиолигархическая" кампания решает задачу укрепления вертикали и сохранения власти", - заявил Левочкин

Для преодоления имущественного неравенства и построения более справедливого общества, по мнению Левочкина, нужно победить бедность. 

"Реальный для этого путь – восстановление экономики. Как видим, в силу разных причин власть с этой задачей не справляется. Поэтому они пошли по пути простому: написали законопроекты против богатых сограждан, рассказав остальным, что если прижать богатых – заживем. Отнимем и разделим, обидим, наедем – игру такую для поддержания рейтингов начали. Но не даст она успеха, не будет достаточного экономического эффекта для преодоления диспропорций, бедности, поэтому закончится поражением власти, обманутыми ожиданиями бедных, новым недовольством людей", - заявил он.

К позиции, что заинтересованность "Слуги народа" в борьбе с олигархатом может быть связана с сохранением рейтинга партии, Левочкин относится скептически.

"Здесь есть смещение акцентов. Популярна тема перераспределения доходов в обществе – с тем, чтобы обеспечить всем гражданам уровень, достаточный для жизни, а не выживания. Украина в этом не эксклюзивна – такие настроения сейчас есть в любом государстве. Однако правительства в других странах для этого стимулируют экономический рост, регулируют монополии, налоговые базы, ставки, давят коррупционеров, а не занимаются персональной дискриминацией состоятельных сограждан.

Что касается рейтингов, то окружение президента за два года рейтинг профукало. Его уменьшали невыполненные обещания, внутренние склоки, некомпетентность в окружении президента Зеленского. Была огромная поддержка – 73%, а сегодня у власти отрицательный баланс доверия/недоверия, и большинство граждан хочет ее смены.

Но главная "рейтингоминусующая" ошибка власти – это отсутствие действий для консолидации украинского общества и отказ от политической инклюзивности. Вместо этого пошли по провальному пути давления на оппонентов, ценности, язык, историческую память значительной части общества", - заявил он.

Левочкин считает сейчас главным - отказ от популизма, "на который нанизана вся нынешняя экономическая политика".

"Из-за этого сегодня теряются рынки, убиваются стратегические государственные предприятия. Если в 2019 году государственные монополии в целом показали положительный финансовый результат, то по итогам 2020-го оказались в катастрофических убытках – почти 42 млрд грн. Правительство понимает, что его экономическая политика неправильна, но отказаться от популизма не может, поскольку не видит других способов поддержания рейтинга.

Из-за этого противоречия происходит шараханье – от стремления понравиться МВФ и выполнить рекомендации кредиторов до попыток рулить по-своему и уволить их ставленников. Но повторю: если власть не откажется от популизма, ни улучшить уровень благосостояния, ни обеспечить рост экономики, ни сохранить поддержку людей она не сможет", - считает Левочкин.

В качестве выхода из сложившейся ситуации депутат видит построение мира на Донбассе, понятную программу восстановления рынков для украинских товаров, экономический патриотизм, поддержку своего производителя, изменение структуры экономики, эффективное госуправление.

"Нужно увеличение прямых инвестиций, создание нормального фондового рынка, а это возможно только в мирной стране. Нужна поддержка, а не дискриминация отечественного капитала, стимулирующая налоговая политика вместо "соковыжималки". Но такого подхода, к сожалению, нет. Второй год у правительства даже нет утвержденной программы деятельности. Большинство проектов едут бессистемно, хаотично, краткосрочно и в отрыве от реальных потребностей людей и бизнеса", - говорит нардеп.

Согласно прогнозам Левочкина, многие заявленные проекты не будут профинансированы, так как у правительства нет денег.

"Оно (правительство, - Ред.) сидит на игле еженедельных заимствований в среднем в 8 млрд грн для финансирования госрасходов. Отсюда растет госдолг – на 400 млрд за последние два года, отсюда и падение ВВП в течение пяти кварталов подряд, и рост безработицы и бедности", - говорит он.

На слова о том, что тезис о мире на Донбассе нужно адресовать Путину а не Зеленскому, Левочкин ответил, что в мире, в первую очередь, заинтересована Украина.

"Война идет на украинской земле, тормозит развитие нашей страны, поэтому для Украины возобновить мир на Донбассе намного больший приоритет, чем для России", - заявил Левочкин.

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Теги: news, новости, Украина, Левочкин, 7dniv, 7dnivinfo  
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