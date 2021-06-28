Краснодарский край будет пускать непривитых от коронавируса россиян, но их обяжут пройти вакцинацию

В России власти Краснодарского края, которые планировали с 1 августа пускать на курорты только привитых граждан, смягчили условия въезда - невакцинированные от коронавируса россияне смогут попасть в регион, но с условием что сделают прививку в течение трех дней после заселения.

Об этом сообщил губернатор области Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале в пятницу, 9 июля.

С 1 июля для въезда в Краснодарский край нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или документ, который подтверждает вакцинацию.

С 1 августа добавится новое требование - россияне, которые еще не привиты от коронавируса, должны будут пройти вакцинация в течение трех дней после заселения.

На сегодняшний день на курортах работает 74 пункта вакцинации от коронавируса. Для того, чтобы каждый отдыхающий мог сделать прививку будут открыты дополнительные пункты в отелях и санаториях.