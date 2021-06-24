Почти 60% украинцев считают, что при Зеленском упал уровень жизни

Большая часть украинцев (62,4%) считают, что в целом события в стране развиваются в неверном направлении.

При этом больше половины граждан заявили, что их уровень жизни упал во время президентства Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром Социс (Socis).

Среди опрошенных украинцев, 62,4% считают, что в целом события в Украине развиваются в неправильном направлении, 26,4% респондентом считают, что напротив - события развиваются в правильном направлении.

В то же время, 58,8% респондентов ответили, что уровень жизни людей во время президентства Владимира Зеленского стал ниже; 32,2% - что остался без изменений; и только 7,2% сказали, что уровень жизни улучшился.

При этом 9% украинцев заметили положительные изменения в экономике Украины, 35,8% сказали, что экономика при Зеленском никак не изменилась, а 52,2% - что изменилась в худшую сторону.

Среди респондентов 18,1% заметили во время правления Зеленского улучшения в сфере демократии и свободы слова; половина украинцев считает, то ничего не поменялось; 28,4% - что поменялось в худшую сторону.

В борьбе с коррупцией улучшения заметили 19,7% украинцев, 45,5% не заметили никаких изменений, а 32,2% считают, что и в этой сфере все изменилось в худшую сторону.

Социологи опросили 2 тысячи украинцев от 18 лет и старше методом телефонного интервью с использованием компьютера. В опросе принимали жители всех регионов, кроме временно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и аннексированного Крыма.