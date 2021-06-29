Красный сигнал светофора в центре Киева заменили на сердечки

На днях на Крещатике в Киеве заметили светофор, на котором во время красного сигнала появлялось сердце. Неизвестный установил на нем трафарет.

Сейчас его уже убрали, а автора такого перформанса разыскивает полиция.

Об этом со ссылкой на Центр организации движения пишет "Вечерний Киев".

Необычный светофор появился на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и Крещатика. Трафарет демонтировали 7 июля - сразу же, как только его заметили, поскольку такая форма сигнала не соответствует стандартам.

"Мы обнаружили незаконно наложенный трафарет в форме сердца, который сразу же убрали и восстановили нормальную работу объекта в соответствии с действующим ГОСТом. Кто именно сделал подобное - разбирается полиция", - сообщили в Центре.

Полиция зафиксировала факт нанесения ущерба коммунальному имуществу. В случае, если автора трафарета найдут, ему грозит штраф.