Германия подготовила варианты компенсаций Украине за "Северный поток-2"

Германия подготовили несколько вариантов предложений по компенсации Украине на случай утраты роли транзитера газа из-за открытия газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Der Spiegel, не указывая источник своей информации.

По данным издания, если договоренности Германии и США по теме "Северного потока-2" будут достигнуты, то они могут предусматривать помощь Украине в энергетической сфере. В частности, упор делается на то, что этот спор можно решить, предложив Украине компенсацию.

"Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", - говорится в статье.

Также Берлин может предложить Киеву вовлечение в проекты водородной энергетики и транзита в Европу водорода.

Как сообщалось, американские и немецкие власти собираются договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые она может потерять из-за запуска "Северного потока-2".